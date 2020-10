Białoruś: władza grozi użyciem broni palnej, a liderka opozycji Swietłana Cichanouska chce, by Łukaszenka ustąpił

Z kolei przebywająca na Litwie liderka białoruskiej opozycji Swietłana Cichanouska stawia ultimatum Łukaszence: jeśli do 25 października nie ustąpi, będą protesty w całym kraju.

Białoruski wiceminister spraw wewnętrznych grozi, że milicja będzie w razie potrzeby strzelać do protestujących.

Łukaszenka nie słucha jednak narodu i krytyki płynącej z wielu stolic. Najpierw było brutalne tłumienie demonstracji, potem lekka odwilż, teraz resort spraw wewnętrznych grozi strzelaniem do ludzi z broni palnej.

W swoim wystąpienia Cichanuoska żąda od prezydenta, by zaprzestał przemocy wobec demonstrantów i uwolnił więźniów politycznych.

Kazakowicz w oświadczeniu wideo: "Nie będziemy opuszczać ulic, a funkcjonariusze organów ścigania i wojska wewnętrzne w razie potrzeby użyją sprzętu do tłumienia zamieszek i śmiercionośnej broni".

Białoruś: Zamaskowani tajniacy atakowali demonstrantów. To reżim "rozmawia" z narodem

To pierwsza groźba władz o możliwości użycia broni palnej przeciwko demonstrantom. Oznaczałoby to poważną eskalację dwumiesięcznego już impasu między Łukaszenką a protestującymi.

W końcówce każdego tygodnia rośnie napięcie, masowe demonstracje głównie w stolicy kraju Mińsku odbywają się w każdą sobotę i niedzielę.

Tak było w miniony weekend, kiedy milicjanci użyli gazu łzawiącego i granatów ogłuszających przeciwko grupie starszych osób, którzy protestowali pokojowo.

Do tej pory milicja przyznała się do użycia armatek wodnych, gumowych kul i granatów ogłuszających do rozproszenia protestujących. Teraz ma sięgnąć po groźniejsze środki.