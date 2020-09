Białoruś: Po zaprzysiężeniu Łukaszenki nie było radosnych festynów, tylko nocne pałowanie demonstantów

Do późnej nocy trwały na ulicach w białoruskiej stolicy starcia przeciwników prezydenta Aleksandra Łukaszenki z milicją i funkcjonariuszami wojsk wewnętrznych.

Nocne starcia pokazały, w jaki sposób Białorusini reagują na tajną, środową uroczystość zaprzysiężenia Łukaszenki, choć oficjalnie miał on objąć rządy dopiero 7 października.

Na główną kolumnę demonstrantów ruszyły najpierw oddziały OMON, zaprawione w bojach do walki ze społeczeństwem. Kiedy ludzie rozbiegli się, zaczęło się na nich polowania na ulicach i w zaułkach miasta.

Do ludzi strzelano gumowymi kulami, używano gazu, armatek wodnych, a ponad 200 osób trafiło do aresztu.

Departament Stanu wydał oświadczenie: Wybory z 9 sierpnia nie były ani wolne ani uczciwe. Ogłoszone wyniki były sfałszowane, co nie skutkuje legalnością. Stany Zjednoczone nie mogą uznać Aleksandra Łukaszenki legalnie wybranym prezydentem Białorusi – oświadczył rzecznik.

Jeden z członków opozycji określił to jako „spotkanie złodziei”.

Ci pierwsi byli tym razem bardziej konfrontacyjni, blokowali drogi, milicjanci zaś używali armatki wodnej, a zamaskowani funkcjonariusze zastosowali taktykę, której nie widziano od dni przemocy bezpośrednio po wyborach prezydenckich.

Na filmach video widać było, jak milicjanci pałami okładają mężczyzn i kobiety.

Tymczasem podczas przemówienia inauguracyjnego Łukaszenka przemawiał tak, jakby protesty, które wciąż trwają na Białorusi, to już historia. Ale to nieprawda, a uczestnicy nocnych protestów mówili o działaniach sił porządkowych w stolicy kraju: To był terror państwowy.