Białoruś ostrzelała maszty oświetleniowe na granicy. Wiceszef MON: Nie jest wykluczone, że posuną się do dużo gorszych działań

„Prowokacje białoruskich służb są absolutnie nieakceptowalne. Do Ministerstwa Obrony Narodowej zostanie wezwany attaché obrony Białorusi w celu złożenia wyjaśnień dotyczących incydentu w okolicy Terespola” – przekazał za pośrednictwem Twittera minister obrony narodowej, Mariusz Błaszczak.

Rano MON poinformowało, że „w okolicach Terespola ostrzelane zostały maszty oświetleniowe ustawione przez żołnierzy Wojska Polskiego na granicy z Białorusią”. „Ostrzału dokonano z terenu Białorusi” – czytamy na Twitterze resortu obrony narodowej.

W rozmowie z polskatimes.pl wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz przekazał, że na granicy pojawia się wciąż bardzo dużo incydentów i mają one różny charakter. – Jeżeli chodzi o ten związany z użyciem broni pneumatycznej, to jednoznacznie obserwujemy, że to była zorganizowana akcja. Jeden z naszych masztów oświetleniowych, który jest umieszczony w okolicach Terespola, został ostrzelany z kilku kierunków – przynajmniej z dwóch – wyjaśnił.