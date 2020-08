Białoruś: Marsz Wolności w Mińsku, na wiec przeciwko Łukaszence mogło przyjść nawet pół miliona ludzi. To początek końca dyktatora?

Takich protestów jeszcze przeciwko dyktatorowi Białorusi nie było. W niedzielę na Marszu Wolności w Mińsku mogło być nawet pół miliona ludzi!

Nawet pół miliona ludzi mogło przyjść w niedzielę na centralny plac w pobliżu rządowych urzędów na Marsz Wolności w Mińsku, stolicy Białorusi. Ludzie domagają się ustąpienia Łukaszenki i nowych wyborów. Wcześniej w Mińsku odbył się więc poparcia dla białoruskiego dyktatora. Ludzi zwożono za darmo pociągami do Mińska. Był to ponury tłum, ludzi spędzono tam pod groźbą wyrzucenia ich w pracy, gdyby nie wsparli Łukaszenki.

On sam popłakał się po swoim wystąpieniu. Przekonywał, że nowe wybory byłyby dla jego kraju zgubą. Ale na Marszu Wolności ludzie co chwila krzyczeli: odejdź, odejdź. To pod adresem prezydenta, który już od 26 lat rządzi stalową ręką Białorusią. Tym razem wydaje się, że jest on już bliski upadku. Straszy jeszcze bratnią pomocą Rosji, zapowiada manewry w wielu rejonach kraju. Armia białoruska planuje od poniedziałku kilkudniowe ćwiczenia koło elektrowni atomowej, oraz w obwodzie grodzieńskim przy granicy z Polską i Litwą.

W ramach ćwiczeń armia Białorusi ma szkolić się pod kątem wzmocnienia swojej zachodniej granicy.

Ale ludzie pokazali, że nie boją się specnazu, milicji czy OMON-owców. Tym razem protestuje nie tylko opozycja, wspierana przez Zachód, jak przekonywał do tej pory obywateli Łukaszenko.. Teraz na gigantycznym wiecu w stolicy kraju pojawili się młodzi ludzie, studenci, byli pracownicy wielu dużych zakładów pracy, dotychczasowa podpora dyktatora oraz wspierający Łukaszenkę do tej pory renciści i emeryci. Wszyscy mają dojść zakłamania i fałszerstw Łukaszenki. Ludzie chcą żyć godnie i dostatniej, a ostatni czas był dla gospodarki białoruskiej fatalny. Co ciekawe, ten ogromny tłum działa spontanicznie, nie ma wyraźnych liderów, a mimo to powstające na miejscu komitety dbają o porządek, regulują ruchem, zapewniają by w panującym upale ludzie mieli wodę do picia.

Zapowiadają protestujący strajk generalny. Być może rozpocznie się on już w poniedziałek. Wtedy byłby to początek końca dyktatora, który do tej pory ustępował tylko Putinowi, nigdy swoim obywatelom.