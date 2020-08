Białoruś: Jaki los spotka Aleksandra Łukaszenkę? Czy ludzie władzy porzucą swojego lidera? Co ma do zaproponowania opozycja na Białorusi?

W związku z sytuacją na Białorusi prezydent Rosji Władimir Putin ma z pewnością opracowane różne scenariusze działania, a jednym nich jest przyjęcie Aleksandra Łukaszenki w charakterze uchodźcy i wsparcie umiarkowanej demokratyzacji Białorusi, przy zapewnieniu, że nowa władza będzie przychylna ścisłej współpracy z Kremlem. Czy samolot Łukaszenki do Moskwy grzeje już silniki - pyta dr Piotr Kościński - wykładowca Akademii Finansów i Biznesu Vistula, kiedyś dziennikarz, korespondent w Kijowie.

Sytuacja na Białorusi zmienia się jak w kalejdoskopie. Najpierw – ogłoszenie wyników wyborów prezydenckich, ewidentnie sfałszowanych, dających Aleksandrowi Łukaszence drastycznie zawyżone 80 proc. głosów. Potem – masowe protesty społeczne i zarazem brutalna odpowiedź milicji; są zabici, ranni, pobici i tysiące aresztowanych. Wreszcie – początek strajków w wielkich zakładach pracy i złagodzenie akcji milicji. Na ulice wychodzą dziesiątki tysięcy ludzi, chcących odejścia Łukaszenki; do strajku szykują się kolejne zakłady. Nadzieje urzędującego prezydenta, że uda mu się zastraszyć społeczeństwo, spełzły na niczym.

Scenariusze dla Białorusi

Oczywiście, Łukaszenka wciąż może próbować stłumić ten wielki, społeczny protest – ma do dyspozycji KGB z jego jednostkami specjalnymi Alfa i Ałmaz, OMON (specjalne jednostki milicji) i SOBR (jednostka wojsk wewnętrznych). Może próbować sięgnąć po wojskową pomoc Rosji. Tyle, że wówczas dojdzie do przelewu krwi na ogromną skalę. A tego nie chce ani, on sam, ani jego współpracownicy, ani też Rosjanie.