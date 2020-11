Białoruś: Gaz, pałowanie, wyciąganie ludzi ze sklepów. Milicja zatrzymała ponad 1100 osób (VIDEO)

Ludzi siłą zaganiano do policyjnych pojazdów, wielu było pałowanych, kopanych i bitych. Ludzi wyciągano nawet ze sklepów.

Były to jedne z największych i najbardziej dramatycznych starć demonstrantów z siłami reżimowymi. Protesty na Białorusi trwają od 9 sierpnia, od wyborów prezydenckich, które zdaniem nie tylko większości Białorusinów zostały sfałszowane.

Aleksander Łukaszenko nie poddaje się, nie chce ustąpić, jak domaga się opozycja. Siły bezpieczeństwa są coraz bardziej brutalne wobec protestujących.

Ci ostatni wyszli w niedzielę na ulice miast pod hasłem: "Wychodzę". To ostatnie słowa napisane na czacie przez Ramana Bandarenka, który został pobity przez milicjantów, a kiedy odwieziono go do szpitala, jego stan był tak ciężki, że mężczyzna zmarł w miniony czwartek.