Białoruś: Cichanouska stawia ultimatum Łukaszence: Jeśli nie ustąpisz, będzie strajk generalny (VIDEO)

Jednak Łukaszenko nie zamierza ustąpić. - Mówiłem już, że nie oddam kraju – oznajmił na spotkaniu ze współpracownikami kilka dni temu. Policja i wojsko twardo przy nim stoją, ale wewnętrzna i międzynarodowa presja na Łukaszenkę trwa. On i jego współpracownicy są objęci sankcjami międzynarodowymi, a prawie trzy miesiące po sfałszowanych wyborach z 9 sierpnia masowe protesty uliczne nie ustają. W każdy weekend w Mińsku i innych miastach kraju maszerują tłumy, pomimo brutalnych działań milicji. To ogromny problem dla Łukaszenki, który rządzi Białorusią od 1994 roku. - W przeszłości Łukaszenko zachowywał się tak, jakby był właścicielem kraju i jego mieszkańców. Obywatele już się z tym nie zgadzają. I bez względu na to, czego chce, nie może rządzić krajem, gdy nie ma dla niego szacunku, zaufania czy zgody – mówił POLITICO Aleksander Dobrowolski, weteran opozycji i doradca Cichanouskiej.

Cichanouska w imieniu opozycji domaga się od przywódcy, by ustąpił z urzędu, powstrzymał przemoc i uwolnił wszystkich więźniów politycznych. Jeśli tak się nie stanie, zaczną strajkować wszystkie przedsiębiorstwa, zablokowane zostaną drogi, a bojkot spowoduje, że spadnie sprzedaż w państwowych sklepach.

Najbliższe dni będą sprawdzianem autorytetu Cichanouskiej, która przebywa na Litwie. Za granicą często traktowana jest jak prezydent elekt. Prawie wszyscy liderzy opozycji również zmuszeni zostali do opuszczenia Białorusi lub wtrącono ich do więzienia, a ogromne protesty są spontaniczne. Jeśli ultimatum będzie klapą, może to wzmocnić Łukaszenkę w walce z opozycją. - Oczywiście był to ryzykowny krok. Taki sam, jak każdy inny ważny ruch podczas konfliktu - powiedział Dobrowolski. Każdy, kto chce coś osiągnąć, powinien podejmować ryzyko.