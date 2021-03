Białoruś chce wydalenia polskiego dyplomaty. Powodem ma być udział w uroczystości upamiętniającej Żołnierzy Wyklętych. Polskie MSZ odpowiada

Tak zmieniła się Ziemia z lotu ptaka w ciągu 37 lat. Niestety na niekorzyść. Zobacz wideo timelapse z Google Maps

Google Maps udostępnia nie tylko aktualne zdjęcia satelitarne Ziemi, ale także ujęcia historyczne wykonywane od 1984 roku. Widać na nich jak na dłoni postępującą degradację naszej planety - kurczącą się pokrywę śnieżną, topniejące lodowce i znikające lasy. Niezwykle szybkie tempo obserwowanych obecnie zmian prowadzi do unicestwienia wielu gatunków zwierząt i roślin. Miliony ludzi zostanie dotkniętych suszą. Naukowcy już teraz mówią o kolejnym, wielkim wymieraniu. Nie wierzycie? Zobaczcie sami. Przejdź do galerii by zobaczyć wideo timelapse ukazujące niepokojące zmiany.