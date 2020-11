Białoruś. Aleksandr Łukaszenko: Ustąpię z urzędu, jeśli będzie nowa konstytucja. Gierki dyktatora czy dopadł go strach?

Dariusz Wójcik gwiazdą telewizji, komentatorzy kpią z jego wypowiedzi: "Niemcy powinno się bombardować co 50 lat, bez podania przyczyny"

Dariusz Wójcik, radomski radny Prawa i Sprawiedliwości przebił się do ogólnopolskich mediów swoją wypowiedzią w rozmowie radiowej. Najpierw stwierdził, za Winstonem Churchillem, że "Niemcy powinno się bombardować co 50 lat, bez podania przyczyny", a później kontynuował, że "Polacy nie mogą sobie pozwolić na to, żeby kraj który wychował, czyli wypuścił w świat tylu morderców nie powinien nas oceniać".