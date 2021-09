Białe miasteczko w Warszawie. Wiceminister zdrowia Piotr Bromber: Nie byłem w białym miasteczku, próbowaliśmy rozmawiać w inny sposób

Nowy wiceminister zdrowia Piotr Bromber w czwartek w Polsat News zapytany o protest medyków, odpowiedział, że strona rządowa "rozmawia z tymi, którzy chcą rozmawiać". - Rozmawiamy z tymi, którzy chcą z nami rozmawiać - tłumaczył.

Wiceszef resortu zdrowia przyznał, że jeszcze nie był w białym miasteczku ale jednocześnie dodał, że nie wyklucza takiej wizyty. - Sytuacja jest dynamiczna - mówił. - Cały czas jesteśmy nastawieni na rozmawianie. My nie mówimy, że my mamy rację - wyliczał i podkreślał, że tej rozmowy "nie należy sprowadzać jedynie do pieniędzy".

- Na dodatki w związku z Covid-19 wydaliśmy prawie 8 mld zł, w nowej perspektywie 2022-27 dołożymy 80 mld zł - wyliczał.

- Biorę "na klatę" i czuję pełną odpowiedzialność za protest medyków - mówił.

"Czekamy i zapraszamy"

- "Czekamy i zapraszamy"- w ten sposób Porozumienie Chirurgów SKALPEL, biorące udział w proteście zareagowało na słowa wiceministra zdrowia o ewentualnej wizycie w "Białym miasteczku". - "Mamy nadzieję, że wizyta Pana Ministra Brombera nie skończy tylko na dialogu i nasze argumenty pomogą Panu zrozumieć dlaczego tak ważne dla nas jest spotkanie z Panem Premierem ⁦⁦@MorawieckiM"- dodano.