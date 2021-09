Białe miasteczko: Trójstronny zespół bez protestujących medyków. Demonstranci napisali list do premiera i prezesa PiS Leszek Rudziński

Komitet Protestacyjno-Strajkowy Ochrony Zdrowia zapowiedział, że jego przedstawiciele nie stawią się na posiedzeniu Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia. Medycy skierowali list do premiera i przewodniczącego PiS, z prośbą aby włączyli się oni do rozmów. Szef KPRM Michał Dworczyk przekazał, że minister zdrowia „ma wszystkie prerogatywy, żeby rozmawiać z przedstawicielami zawodów medycznych”.