Bezwzględny zakaz aborcji i dożywocie za przerwanie ciąży. Restrykcyjny projekt trafił do Sejmu

Projekt sporządziła Fundacja "Pro-prawo do Życia", od lat żądająca bezwzględnego zakazu aborcji. Jest to obywatelski projekt ustawy, zebrano pod nim 130 tys. podpisów obywateli. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek przekazała projekt do pierwszego czytania, zatem już wkrótce pochylą się nad nim posłowie.

Autorzy projektu postulują wprowadzenie kary od 5 do 25 lat bądź nawet dożywotniego więzienia za przerwanie ciąży. Chcą też zmiany w prawnej definicji dziecka. Według projektu, "dzieckiem jest człowiek od poczęcia do osiągnięcia pełnoletniości". Dokument zrównuje aborcję z zabójstwem.