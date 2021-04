Bezradność Manchesteru City, Chelsea w finale Pucharu Anglii!

Mecz Chelsea z Manchesterem City nie porwał kibiców. Od pierwszej połowy obie ekipy niechętnie atakowały, ale inicjatywa należała do The Blues. Podopieczni Thomasa Tuchela zdobyli nawet gola, jednak sędzia słusznie nie uznał bramki, bo wcześniej jeden z zawodników był na spalonym.

Co ciekawe The Blues do końca kontrolowali boiskowe poczynania, nie dając The Citizens wielu okazji na wyrównanie. Zespół Pepa Guardioli nie przypominał drużyny, która seryjnie wygrywa w lidze i zapłacił za to najwyższą cenę. Tym samym Chelsea zagra drugi rok z rzędu zagra w finale FA Cup, gdzie zmierzy się ze zwycięzcą pojedynku Leicester z Southampton.