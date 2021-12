„Bezprecedensowy atak na polskie państwo i niedopuszczalne groźby wobec polskiego prezydenta”. Lichocka odpowiada TVN

„To działanie wymierzone w największego i najważniejszego polskiego sojusznika, bo to na Stanach Zjednoczonych opiera się polskie bezpieczeństwo i duża część polskiej gospodarki. TVN Grupa Discovery i Discovery Inc. są zdeterminowane do obrony swoich inwestycji w Polsce i użyją wszystkich środków prawnych, by misja naszych mediów w Polsce była kontynuowana” – wskazano.

W oświadczeniu wyrażono nadzieję, że „zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami” prezydent Andrzej Duda zawetuje niniejszą ustawę.

Stanowisko wydane przez amerykański koncern oburzyło Joanna Lichocką. Posłanka odniosła się do niego na Twitterze.