Bezpieczeństwo podróży lotniczych w czasie pandemii. "To paradoks, ale mniejsza liczba lotów jest czynnikiem ryzyka"

- Przez ostatnią dekadę jednym z głównych czynników ryzyka było to, że przestrzeń lotnicza była coraz bardziej zatłoczona. Paradoksalnie, największym problemem, z którym teraz się borykamy jest taki, że tych lotów jest bardzo mało. - mówił podczas Konferencji Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson. - Jeśli chodzi o kontrolerów lotów, to liczba spędzonych przed ekranem godzin jest mniejsza i to jest czynnik ryzyka i nasze wzywanie, żeby przy tej zmniejszającej się liczbie operacji cały czas utrzymywać zdolność operacyjną. - wyjaśnił.

Dodatkowym problemem jest spadek ruchu samolotów dużych przy jednoczesnym zwiększeniu się ruchu lotnictwa ogólnego, co jest związane z rozszerzeniem wolnej przestrzeni powietrznej.

Jak podkreślił z kolei wiceprezes ULC ds. standardów lotniczych, utrzymanie uprawnień nie tylko kontrolerów, ale także pilotów oraz obsługi naziemnej powinna być priorytetem wszystkich podmiotów zaangażowanych w obsługę ruchu lotniczego w Polsce.

- Do starych wyzwań, takich jak zagrożenie terroryzmem, czy ingerencją w system bezpieczeństwa lotniczego, doszły nowe, w tym szczególnie bardzo zła sytuacja poszczególnych podmiotowi związana z ciągłymi spadkami ruchu komercyjnego. - tłumaczył Michał Witkowski. - To system naczyń połączonych, lotnictwo jest bardzo drogie. To oczywiste, że firmy tną koszty, ale sytuacją kryzysową trzeba gorzej lub lepiej zarządzać, więc musimy być przygotowani na jej zakończenie i powrót do normalności. Zdarzenia lotnicze, incydenty i wypadki, nie patrzą na to, czy jest koronawirus, czy nie. One po prostu się zdarzają, a naszym zadaniem w całym łańcuchu bezpieczeństwa jest to, żeby im zapobiec. - zaznaczył.