Bezpieczeństwo firmowej sieci: PacketFabric rozszerza usługi SDN w Europie dzięki Colt On Demand

W ramach współpracy, oferta usług na żądanie firmy Colt została bezpośrednio zintegrowana z platformą sieci jako usługi (NaaS) firmy PacketFabric, już na wstępie umożliwiając klientom korporacyjnym PacketFabric nawiązanie połączeń w czasie rzeczywistym do 100 kluczowych centrów danych w całej Europie. Klienci PacketFabric mogą teraz w ciągu kilku minut tworzyć prywatną, bezpieczną i hybrydową łączność o minimalnych opóźnieniach poprzez chmurę i sieć szkieletową, wykorzystując API programowo zdefiniowanej łączności firmy Colt.

Platforma Colt On Demand jest wsparta przez sieć Colt IQ Network, która obejmuje ponad 29 000 budynków z dostępem do infrastruktury sieciowej i 900 centrów danych na całym świecie, co znacznie zwiększy zasięg zaawansowanej platformy NaaS PacketFabric w całej Europie. Dzięki tej integracji klienci korporacyjni PacketFabric będą mogli korzystać z prawdziwego środowiska SDN, w którym usługi są dostarczane w czasie rzeczywistym za pośrednictwem portalu. Zapewnia to większą elastyczność w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym.