Bez prądu w mazowieckim. Gdzie 7.10 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w mazowieckim 7.10? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w mazowieckim. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Gdzie obecnie (7.10 12:14) nie ma prądu w mazowieckim? powiat nowodworski Adamówek, Badów Górny

7.10 od godz. 8:00 do 15:00 powiat żyrardowski Podlindowo, Michalin, Budy-Zasłona, Lindów, Piekary, ul. Akacjowa, nr 30 - 40

7.10 od godz. 8:00 do 15:00 powiat lipski Dziurków, Dziurków od nr 1 do nr 118

7.10 od godz. 8:00 do 15:00 powiat grodziski Władysławów, WŁADYSŁAWÓW od nr1- do nr18

7.10 od godz. 8:00 do 14:00 Kozery, 6, 10a, 11, ul. Ustronna 17, 24A, 24B, 20, ul. gen. G. Orlicz-Dreszera 7

7.10 od godz. 9:00 do 13:00 powiat radomski Skaryszew, ul. Stefana Żeromskiego od nr 9 do 51 i od nr 10 do 53;

7.10 od godz. 8:00 do 14:30 Zameczek, dotyczy odbiorców zasilanych ze stacji:Zameczek; Zameczek Przepompownia;

7.10 od godz. 8:00 do 14:30

powiat ostrołęcki Baranowo, ul. Słoneczna od 2 do 16 i od 1 do 9, ul. Henryka Sienkiewicza od 25 do 53, ul. Polna 1

7.10 od godz. 8:00 do 16:00 Borawe, nr od 76 do 88

7.10 od godz. 11:30 do 14:00 powiat makowski Maków Mazowiecki, ul. Grabowa 41, 43, 45, 47, 39, ul. Adamowska 2, 3, 4, 5, 10, ul. Przasnyska 26, 28, 34

7.10 od godz. 9:00 do 13:00 powiat siedlecki Zbuczyn, ul. Klonowa ZK nr 06z10651, 06z11105 (przy ul. Klonowej)

7.10 od godz. 9:00 do 13:00 powiat węgrowski Żeleźniki, od nr 60 do nr 66.

7.10 od godz. 8:30 do 12:30

powiat wołomiński Borzymy

7.10 od godz. 8:30 do 12:30 powiat ostrowski Kosewo

7.10 od godz. 9:00 do 13:00

powiat garwoliński Wola Korycka Dolna, Od numeru 42 do mumeru 72.

7.10 od godz. 8:30 do 12:30 powiat miński Szembory, Abramy, Wąsy, Falbogi, numery 2, 3, 6, 7 i od numeru 11 do numeru 33., Mroczki, numery 28, 48 i działki 241, 238, 243, Mroczki Duże numery 22, 23, 26, 27., Stary Dwór, od numeru 2 do numeru 11, Cierpięta, numer 28 oraz działka 458, Wólka Kałuska, od numeru 1 do numeru 18, Chrościce, od numeru 1 do numer do numeru 39 i działki 161, 172., Majdan, od numeru 1 do numeru 13

7.10 od godz. 9:00 do 13:00 Halinów, ul. Spółdzielcza 1 do nr 44, ul. Bema od J.P do Padarewskiego, ul. Mickiewicza od Bema do Piłsudskiego, ul. Fryderyka Chopina od 1 do 13, ul. Józefa Piłsudskiego od 43/46 do 73/88, ul. Dąbrowskiego, ul. Ignacego Paderewskiego, ul. Sienkiewicza od Dąbrowskiego do 47, ul. Zachodnia od Puławskiego do 46, ul. Prusa, ul. Pułaskiego, Długa Kościelna, ul. Chojniak 12 ,12A, Józefin, ul. Stołeczna od Chojniak do Czumy, ul. Bażantów, ul. Kalinowa, ul. Polnych Kwiatów

7.10 od godz. 9:00 do 13:00

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim powiat żyrardowski Piekarowo, Kowiesowo, Zimnice, Kowiesy

8.10 od godz. 8:00 do 14:00 Wiskitki, ul. Słoneczna, ul. Guzowska nr 10 - 26

13.10 od godz. 8:00 do 16:00 Nosy-Poniatki, ul. Działkowa, nr 32 - 40, ul. Szkolna

15.10 od godz. 8:00 do 13:00

Żyrardów, ul. 1 Maja nr 51, 53, 70, 72, ul. Armii Krajowej nr 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, ul. Karola Dittricha nr 3, 6, 8, 10, ul. Bolesława Limanowskiego nr 37, 43, 44, 49,, ul. Gabriela Narutowicza nr 42, ul. Strażacka nr 3,, ul. Ludwika Waryńskiego nr 25, 28, 44, 44, 46, 48, 50

19.10 od godz. 8:00 do 16:00 powiat grójecki Budy Michałowskie

8.10 od godz. 10:00 do 14:00

Grójec, ul. Bociania, ul. Krzywa, ul. Kwiatowa, ul. Zielna, ul. Łąkowa, ul. Spokojna, ul. Wspólna, ul. Żabia, ul. Zbyszewska, Krobów, ul. Fiołkowa

14.10 od godz. 9:00 do 11:00 powiat białobrzeski Osuchów, ul. Leśna, ul. Platerów, ul. Mszczonowska, ul. Piekarska, Strzyże, Budy-Strzyże

12.10 od godz. 8:00 do 14:00 Sucha, ul. Wąska, ul. Białobrzeska, ul. Brzozowa

8.10 od godz. 8:00 do 14:30 Dąbrówka, ul. Kościelna droga wewnętrzna w kierunku dz. nr 385/8, 385/9.

13.10 od godz. 10:00 do 14:00 Białobrzegi, nr 15-87.

15.10 od godz. 8:00 do 12:00 Białobrzegi, nr 14-80B.

15.10 od godz. 10:00 do 14:00 Kozłów

11.10 od godz. 8:30 do 12:30 powiat grodziski Władysławów, WŁADYSŁAWÓW 61A -77

8.10 od godz. 8:00 do 14:00 Grodzisk Mazowiecki, ul. J. Chełmońskiego od Fałata do Żyrardowskiej, ul. J. Fałata, ul. T. Makowskiego, Przesmyk od 1 do 39, ul. A. Grottgera do 11, Kałęczyn, 218

7.10 od godz. 18:00 do 20:00

Książenice, al. Owocowa nr nieparzyste od nr 1 do nr 15

11.10 od godz. 9:00 do 13:00

Podkowa Leśna, ul. Główna od ul.Miejskiej do ul. Borsuczej, ul. Helenowska od ul. Głównej do nr 24 i 25, ul. Miejska od nr 5 i nr 18 do ul. Jeleniej, ul. Myśliwska od ul. Miejskiej do ul. Jeleniej, ul. Jelenia od ul.Myśliwskiej do ul.Błońskiej, ul. Miejska od ul. Głównej do ul.Brwinowskiej, ul. Główna 5 A

12.10 od godz. 8:00 do 15:00 Radonie, ul. Ptasia, ul. M. Gogola 16, ul. Widokowa od nr 39 do nr 74 A

12.10 od godz. 9:00 do 13:00 Grodzisk Mazowiecki, ul. Chrzanowska od Rybitwy do Mostowej, ul. Rybitwy, ul. Rybna

12.10 od godz. 15:00 do 16:00 Grodzisk Mazowiecki, ul. Chrzanowska od Rybitwy do Mostowej, ul. Rybitwy, ul. Rybna

12.10 od godz. 18:30 do 19:30

Chrzanów Duży

15.10 od godz. 9:00 do 13:00 powiat lipski Rzeczniów, Rzeczniów od nr 18 do nr 80

12.10 od godz. 8:00 do 15:00 Rzeczniów, Rzeczniów od nr 150 ndo nr 199

12.10 od godz. 8:00 do 10:00 Łaziska, od 38 do 49, i 54

15.10 od godz. 9:00 do 13:00 powiat kozienicki Augustów, Augustów k.Pionek

13.10 od godz. 9:00 do 11:30 Garbatka-Dziewiątka, nr domów od 5 do 38 ,nr domów 1-4 , G-tka Zbyczyn 26 - 32 , kurnik, Kurnik (Gnyś) ,-Tawerna , Zbyczyn nr 30

13.10 od godz. 9:00 do 13:30 Grabów, ul. Pułaskiego nr 11 – 35 , 2 – 20 , osiedle Nowowiejskie , warsztat samochodowy Auto Service – Wojtas , zajazd Jankiel , stacja Gazu myjnia sklep

14.10 od godz. 9:00 do 13:30

powiat radomski Skaryszew, ul. Stefana Żeromskiego od nr 52 do 62;, ul. Bogusławska nr 3A;

8.10 od godz. 8:00 do 14:30 Owadów, od 32 do 68A i od nr 128 do 135; Szkoła;, od nr 83 do 125; dz. 699/8; dz. 907; Tartak;, od nr 71 do 77 dz. 684/3 i dz. 688/2; Owadów Betoniarnia przy stacji;, od nr 1 do 7 i dz. 157/1;

8.10 od godz. 10:00 do 12:00 Jasieniec Iłżecki Dolny, nr 1-35; 60; 76-155, Dz. 7; 64; 80/3; 340; 454;, Jasieniec Kolonia nr 8; 9; 11;, Jasieniec-Maziarze, nr 1-95; 112;117A;136A; 242-260; Dz. 29; 60; 177/1; 185; 245; 248/2;

12.10 od godz. 8:00 do 14:30 Bierwce, dotyczy odbiorców zasilanych ze stacji Bierwce 1 i 2;, Kruszyna, dotyczy odbiorców zasilanych ze stacji Kruszyna Wieś;, Jeziorno, dotyczy odbiorców zasilanych ze stacji Jeziorno i PKP1;

12.10 od godz. 8:45 do 9:45

Bierwce, dotyczy odbiorców zasilanych ze stacji Bierwce 1 i 2;, Kruszyna, dotyczy odbiorców zasilanych ze stacji Kruszyna Wieś;, Jeziorno, dotyczy odbiorców zasilanych ze stacji Jeziorno i PKP1;

13.10 od godz. 15:45 do 16:45 Wrzeszczów, dotyczy odbiorców zasilanych ze stacji Wrzeszczów 6;

15.10 od godz. 8:00 do 11:00 Glinice, dotyczy odbiorców zasilanych ze stacji Glinice 1;

15.10 od godz. 11:30 do 14:30 Sobolew, ul. Kolejowa od numeru 1 do numeru 17, ul. Kościuszki od numeru 1 do numeru 22, ul. Rynek numer 6, ul. Sądowa numer 1 oraz 3

15.10 od godz. 8:30 do 12:30 Sobolew, ul. Sądowa od numeru 2 do numeru 32, ul. Maciejowicka od numeru 1 do numeru 15

15.10 od godz. 8:30 do 12:30

Janów, ul. gen. Władysława Andersa od nr 14 do nr 68, ul. gen. Władysława Sikorskiego 88,90,70,91,91A,92, ul. ppor. Kazimierza Gurbiela, ul. gen. Klemensa Rudnickiego 23,25

13.10 od godz. 8:00 do 15:00

powiat szydłowiecki Wałsnów, dotyczy odbiorców zasilanych ze stacji: Surdy, Wałsnów Wieś, Rozmet, Hydrofornia;, Bąków, dotyczy odbiorców zasilanych ze stacji: Bąków 1,2,3;

8.10 od godz. 8:00 do 14:30 powiat pułtuski Bartodzieje, dotyczy odbiorców zasilanych ze stacji: Bartodzieje PKP, Lisów Dębniak 1, Kolonia Bartodzieje 4, Wola Bierwiecka 2, 3, Budki Wierzchowskie, Czarny Ług, PKP 2, Bierwce Adamczyk, Wierzchowiny 2,3, Kruszyna Wodociągi;

12.10 od godz. 9:00 do 12:00 powiat ostrołęcki Myszyniec, ul. Stacha Konwy, ul. Kazimierza Stefanowicza od 2 do 22, ul. Władysława Reymonta od 1 do 22, od 24 do 43, ul. Kolejowa sklep, ul. Łączności, ul. Wincentego Witosa, ul. Ogrodowa 1, 2, 4, ul. Tęczowa, ul. Wesoła, ul. Brata Zeno, ul. Gen. Józefa Bema, ul. Rubinowa, ul. Bursztynowa, ul. Perłowa, ul. Obwodowa

8.10 od godz. 8:00 do 10:00

Gleba, 73

8.10 od godz. 8:30 do 10:30 Gleba, nr od 74 do 77

8.10 od godz. 10:30 do 14:30 Myszyniec, ul. Stacha Konwy, ul. Kazimierza Stefanowicza od 2 do 22, ul. Władysława Reymonta od 1 do 22, od 24 do 43, ul. Kolejowa sklep, ul. Łączności, ul. Wincentego Witosa, ul. Ogrodowa 1, 2, 4, ul. Tęczowa, ul. Wesoła, ul. Brata Zeno, ul. Gen. Józefa Bema, ul. Rubinowa, ul. Bursztynowa, ul. Perłowa, ul. Obwodowa

8.10 od godz. 12:00 do 14:00 Piątkowizna, nr od 53 do 67

8.10 od godz. 13:00 do 17:00

Kleczkowo

11.10 od godz. 8:00 do 10:30 Budne

11.10 od godz. 8:00 do 10:30 Łątczyn

11.10 od godz. 8:00 do 10:30 Goworówek

11.10 od godz. 9:00 do 13:00

Łątczyn

11.10 od godz. 9:00 do 19:00 Budne

12.10 od godz. 8:00 do 10:30 Pupkowizna, od 53 do 61,68

12.10 od godz. 8:00 do 12:00 Kleczkowo

12.10 od godz. 8:00 do 10:30 Gleba, od 57 do 63.

12.10 od godz. 8:30 do 12:30 Szkwa, od 15 do 19

12.10 od godz. 8:30 do 12:30 Pupkowizna, od 43 do 50,63

12.10 od godz. 11:00 do 15:00 Szkwa, od 20 do 27

12.10 od godz. 11:30 do 14:30 Łątczyn

12.10 od godz. 17:00 do 20:00 Opęchowo

13.10 od godz. 8:00 do 11:00 Kleczkowo

13.10 od godz. 8:00 do 11:00 Budne

13.10 od godz. 8:00 do 11:00 Ojcewo

13.10 od godz. 8:00 do 11:00 Pupkowizna, od 53 do 61 , 68

13.10 od godz. 8:00 do 12:00

Pupkowizna, od 43 do 50 , 63

13.10 od godz. 11:00 do 15:00 Guzowatka

11.10 od godz. 9:00 do 13:00 powiat makowski Drążdżewo Małe, numery domów od 1 do 20, złącza kablowe

8.10 od godz. 9:00 do 13:00 Gąsewo Poduchowne, ul. Mazowiecka od nr 2 do 7,

12.10 od godz. 9:00 do 13:00 Drążdżewo Małe, od 1 do 20

13.10 od godz. 9:00 do 13:00 Dzbądz

13.10 od godz. 9:00 do 13:00 powiat gostyniński Nowa Wieś, ul. Władysława Reymonta od 1 do 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20A, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, ul. Kościelna od 1 do 21A, ul. Ostrołęcka 2, 4

11.10 od godz. 8:00 do 12:00

Nowa Wieś, ul. Ostrołęcka 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13A, ul. Kościelna 13, 18, 18a, 18b, 18c, 20, 20a, 20b, 20d

11.10 od godz. 11:30 do 14:30

Ruda, ul. Ogrodowa numer 126, ul. Nadrzeczna działki 1/3, 21, Dębe Wielkie, ul. Nadrzeczna numery 3, 11, 13, 19, 23, 32 i działka 268, Górki, ul. Hutnicza od numeru 1 do numeru 19 oraz numery 19,25, 39, 43, 47, ul. Nadrzeczna numery 3A, 32 i działka 651, ul. Armii Krajowej numery 1, 31, 33, 51,53, 55 i działka 148, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego numer 3, 5, 36, 44

9.10 od godz. 9:00 do 13:00 Ruda, ul. Spacerowa 24, ul. Leśna 1, 3, 5,, ul. Nadrzeczna od 1 do 19 nieparzyste,, Bykowizna, ul. Wiosenna od 12 do 15,, ul. Piastowska od 1 do 23,, ul. Cicha 12

12.10 od godz. 9:00 do 13:00 Feliksów, Feliksów dz. 39/4

12.10 od godz. 8:00 do 12:00

powiat żuromiński Trzaski

11.10 od godz. 8:00 do 10:30 Trzaski

12.10 od godz. 8:00 do 10:30 Siemiątkowo

13.10 od godz. 8:00 do 11:00 Trzaski

13.10 od godz. 8:00 do 11:00 powiat łosicki Ławy, ul. Polna 12

13.10 od godz. 9:00 do 13:00 Bachorza, nr 9,10,12,16,17,18.

12.10 od godz. 9:00 do 13:00 powiat płocki Teodorowo, ul. Zielone Wzgórze 2

13.10 od godz. 12:00 do 16:00 Słupno, ul. Okrężna, ul. Przeskok, al. Aleja Jana Pawła II 21, ul. Storczykowa, ul. Liliowa, ul. Bł. Bronisława Markiewicza, ul. Bolesława Leśmiana 5, ul. Gościniec 35, 31, 33, ul. Agawy 3, 5, 29, ul. Kubusia Puchatka 5, ul. Jaśminowa 4, 3, 5, 10, 11, 13, ul. Chabrowa 16, 23, 25, 30, 31, 35, 28, ul. Polnej Róży 29, 27, 28, 26, 25, 23, 22, 21, 20, 19A, 19B, 18, 17, 16, 14A, 14B, 12, 7, 9, 10, 6, 3, ul. Porannej Rosy, ul. Czesława Miłosza 6, 3, 7, 4, ul. Jana Brzechwy 6, 6A, 1, 2, ul. Fryderyka Chopina 16, 17, 14, 13, 11, 12, 10, 7, 5, 3, ul. Cypriana Kamila Norwida 47, 52, 56, 60, 16, 62, 64, 49, 66, 68, 51, 53, 74, 76, 80, 21, 84, 22, 25A, 59, 61, 90, 26, 65, 67, 94, 96, 69, 71

15.10 od godz. 9:00 do 13:00

powiat siedlecki Pruszyn-Pieńki, ul. Miodowa ul. Miodowa 8 + ZK nr 06z09613, 06z08348

8.10 od godz. 9:00 do 13:00 Kukawki, na.

13.10 od godz. 8:00 do 12:00 powiat węgrowski Wyczółki, od nr 59 do 73

11.10 od godz. 10:00 do 14:00 Wieliczna

8.10 od godz. 8:30 do 12:30 Morzyczyn-Włóki, nr 96-106., Kiełczew, ul. Prymasa Tysiąclecia nr 46-92.

11.10 od godz. 8:00 do 11:00 Tończa, Zbrudnie nr 75, 76, 76A, 77, 78,79, 80,81,82,83,84,85, 86.

11.10 od godz. 8:30 do 12:30 powiat wołomiński Dzięcioły, k.Wilczeniec nr 3,5,6,7,8,10,13,18,20,20A,24,28,30,32,36,38,9b.n.

7.10 od godz. 15:00 do 18:00 Chrzęsne, ul. Pałacowa, ul. Zamkowa, ul. Gajowa, ul. Widok, ul. Sulejowska, ul. Zygmuntowska, Balcery ul. Zygmuntowska., Balcery ul. Zapolska., Balcery ul. Sulejowska., Zakrzewie nr 2, 4, 6, 5, 7, 9, 11, 11A, 15, Dom weselny, 21, 23., Zakrzewie nr 10,12,29,12A,14, 5,45, 43,47,20,22., Zakrzewie nr 27,39,37,53,51A,54,49,50,43,43A.

8.10 od godz. 9:00 do 13:00

Nowy Jadów

11.10 od godz. 8:00 do 12:00 Wujówka

15.10 od godz. 8:00 do 12:00 Kąty-Miąski, Flakowizna od 2 do 8 i 9,, Głęboczyca, 62, 63,

15.10 od godz. 9:00 do 13:00 Marki, ul. Szczęśliwa od numeru 12 do Wspólnej, ul. Wspólna od Piłsudskiego do Brzozowej, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego od Wspólnej do numeru 128, numery: 115 od A do D, 117A, 121

8.10 od godz. 9:00 do 13:00 Marki, ul. Zieleniecka 10, 10a, 12, 12a, 14, 14a

8.10 od godz. 10:00 do 14:00 Kobyłka, ul. Leśniczówka 1

11.10 od godz. 8:00 do 12:00

Ząbki, ul. Józefa Piłsudskiego 12, 118, 116A, 116, 114, 77A, 112, 77, 75, 73, 110, 108, 106A, 71, 106, 104, 104A, 69A, 67, 102, 98, 65, 96A, 96B, 96C, 99, 94, 134, 136, 124, 126, 128, 130, 132, 138, 140, ul. Rybna 20, 28, 3, 1A, 5, 1, 12, 8, 6, 8A, 10, ul. Bociania 2, 2A, ul. Żurawia 12, 12, 10, 11, 13, ul. Juliusza Rómmla 1

12.10 od godz. 9:00 do 13:00

Marki, ul. Strumykowa 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ul. Amarantowa 1, 1A, ul. Błękitna 43/1, 43/2, 43A/1, 43A/2, 43B/1, 43B/2, 43C/1, 43C/2, 43E/1, 43E/2, 43D/1, 43D/2, 43F/1, 43F/2, 43G/1, 43G/2, 45/1, 45/2, 45A/1, 45A/2, 45B/1, 45B/2, 45C/1, 45C/2, ul. Kolorowa 27/1, 27A/1, 27/2, 27A/ 2, 28, 30/2, 30/1, 32/1, 32/2

13.10 od godz. 9:00 do 13:00 Marki, ul. Cisowa 12, 16, 4A, 4, 3, 6, ul. Ziołowa 3, 2, 5, ul. Poprzeczna 1, 2B, 2, 3, 4, 5, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 212, 214, 216, 216A, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 237, 241, 243, 223, 217B, 217A, 215, 213C, 213B, ul. Letnia 1, 1A, 3, 5, 7, 8A, 9, 8, 6, 11, 11A, 11B, 11C, 21, 19, 16, ul. Niecała 5, 12, 11, 9, 10, 7, 5A, 5B, 6, 8A, 3, 2, 4A, 1, 25, 25A, 27, 27A, 17, 15, 15A, ul. Wenecka 2, 7, 7A, 6, 8, 1G, 1J, 3D, 18, 16, 20, ul. Cmentarna 14, 12A, 12, 10A, 5, 3, 8, 6, 4, ul. Bukowa 11, 9, 7, 4, 2, 1, 1A, 5, 3, ul. Borówkowa 1, ul. Torfowa 6, 9, 7, 5A, 5, 4B, 4A, 4, 3, 3A, ul. Wrzosowa 1, 1A-C, 10A, 10, 8, 3, 5, 14, 13, 20, ul. Rynkowa 1, 3, 3A, 5, 2, 7, 7A, 4, 6, 9, 11, 11A, 8, 13, ul. Zielona 1, 3, 5, 7, ul. Nowa 1, 3, 6, 6A, 5, 8, 7, 10

13.10 od godz. 9:00 do 13:00

Łosie, ul. Aleja Sosnowa od ulicy Sójki do ulicy Nad Łąkami, ul. Sójki, ul. Nad Łąkami, ul. Sikoreczki, ul. Dzika, ul. Kuny, Januszka, ul. Basi, ul. Aleja Róż, ul. Koneserów

14.10 od godz. 8:00 do 12:00 Wołomin, ul. Aleja Armii Krajowej 30, 32, 28c, 28b, ul. Sasina 10, 1a, 3, 1, 1b, 8, 6, 4, ul. Kobyłkowska 20b, 20c, 13, pompownia ścieków

14.10 od godz. 9:00 do 13:00 powiat ostrowski Nieskórz

8.10 od godz. 9:00 do 13:00 Kańkowo, Hydrofornia.

11.10 od godz. 9:00 do 13:00 Kańkowo, Hydrofornia.

12.10 od godz. 9:00 do 13:00 Ostrów Mazowiecka, ul. Bolesława Prusa od 12 do 44.

12.10 od godz. 9:00 do 13:00 Glina

13.10 od godz. 9:00 do 13:00 Ostrów Mazowiecka, ul. Bolesława Prusa, ul. Jagiellońska

13.10 od godz. 9:00 do 13:00

Ostrów Mazowiecka, ul. Gródźki

14.10 od godz. 9:00 do 14:00 Budziszki

15.10 od godz. 9:00 do 13:00 powiat sokołowski Sokołów Podlaski, ul. Bulwar, ul. Kościuszki

12.10 od godz. 9:00 do 13:00 Tchórznica Włościańska

13.10 od godz. 7:30 do 9:30 Tchórznica Szlachecka

13.10 od godz. 7:30 do 9:30 Tchórznica Szlachecka

13.10 od godz. 14:00 do 16:00 Tchórznica Włościańska

13.10 od godz. 14:00 do 16:00 Kosów Lacki, ul. Energetyczna

14.10 od godz. 9:00 do 13:00 Sokołów Podlaski, ul. Lipowa 98 Dom Weselny ERATO.

14.10 od godz. 9:00 do 13:00 Sokołów Podlaski, ul. Pogodna nr 9, 11, 13, 10.

15.10 od godz. 9:00 do 13:00

powiat wyszkowski Henrysin, nr 7-24.

13.10 od godz. 8:00 do 12:00

Henrysin, nr 1-6.

13.10 od godz. 10:00 do 14:00 Wielątki-Folwark

15.10 od godz. 9:00 do 13:00 powiat miński Krzywica, nr 46B, od nr 46F do nr 57, nr 46C, od nr 46 do nr 25.

13.10 od godz. 9:00 do 13:00 Mińsk Mazowiecki, ul. Szczecińska numery 3, 5, 11A, ul. Krótka numery 2, 4, 6, 8, ul. Juliana Tuwima numery 7, 9, ul. Olsztyńska numery 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 27, 29, 31, 33, 35., ul. Bankowa numery 1, 3, 5, ul. Majątkowa numer 24, ul. Józefa Chełmońskiego numery 4A, 4B, 4C, 6, 6A, 8, 10, 10A, 10B, 12, 21, 23, 25, 27, 27A, 31, 33, 35, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73., ul. Parkowa numer 7, ul. Topolowa numery 15, 20, 21, 22, 23, 25, 27,29.

8.10 od godz. 9:00 do 13:00

Długa Kościelna, ul. Powstania Styczniowego od Kościoła ( nr 83) do Kochanowskiego, ul. Wesoła od Kochanowskiego do Słonecznej, ul. Słoneczna od Wesołej do nr 19/20;, ul. Kochanowskiego od nr 42 do nr 56 i od nr 53 do nr 61, ul. Spokojna od Powst. Styczniowego do cmentarza

8.10 od godz. 10:00 do 14:00 Mińsk Mazowiecki, ul. Stefana Czarnieckiego od 1 do 23, od 33 do 59, od 69 do 83 nieparzyste, od 2 do 38 parzyste,, ul. Kazimierza III Wielkiego od 1 do 19 nieparzyste, 10, 16, działka 1097

11.10 od godz. 8:00 do 12:00

Mrozy, ul. Akacjowa 1, ul. Nadrzeczna od 1 do 15,, ul. Sportowa od 2 do 23,, ul. Spółdzielcza od 10 do 25,, ul. Tartaczna od 2 do 8,

12.10 od godz. 8:00 do 12:00

Choszczówka Rudzka, 1a, 1b, 1c,, Choszczówka Stojecka, ul. Warszawska 80, 80a Market Ogród i Dom, Chrośla, ul. Warszawska 3

13.10 od godz. 9:00 do 13:00 Brzóze, ul. Kościelna od 23 do 50,, ul. Ogrodowa od 6a do 48 parzyste, od 27 do 59 nieparzyste

14.10 od godz. 9:00 do 13:00 Wity, od 1 do 30, i od 32 do 36 oraz działka 216

14.10 od godz. 9:00 do 13:00 powiat legionowski Guty, Kol. nr 1-11., Albinów, 31-40.

14.10 od godz. 8:00 do 12:00 Guty, Kol. nr 62-72.

14.10 od godz. 10:00 do 14:00 Stanisławów Drugi, ul. Wiśniowa, ul. Malinowa, ul. Kwiatowa, ul. Gościnna, ul. Wolska 16, 18, 18A, 20, 20A, 21, 21B, 21D, 21F, 21H, 23, 24, 24A, 25, 25A, 26, 27, 28, 29, 30, 30A, 30B 32, 33, 33A-D, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 44A, 46, 47, 47A, 47B, 59, 61, 63

11.10 od godz. 8:00 do 12:00

Stanisławów Pierwszy, ul. Przyszłość 1-50, 52, 54, 56, 56A, 58, 58A, 58C, 60, 64, Modrzewiowa, Jagodowa, ul. Jana Kazimierza 1, 361, 363, 369, 373, 375, 377, 381, 383, ul. Szmaragdowa, ul. Rubinowa, ul. Świerkowa, ul. Sielska, ul. Księżycowa, ul. Świetlana, ul. Cyprysowa, ul. Wesoła, Kąty Węgierskie, ul. Strużańska 80, 80A, 82, 84, 84A, 86, 88, 90, 96, 96A, 98, 100-125, ul. Modrzewiowa

14.10 od godz. 9:00 do 13:00

powiat garwoliński Ostrożeń Pierwszy, Od numeru 2 do numeru 36 oraz numery 52, 62, 60.

8.10 od godz. 8:30 do 12:30 Nowe Podole, Wicie, od numeru 4 do numeru 17, Zakrzew, Celejów

12.10 od godz. 8:30 do 12:30 Zygmunty, Chotynia, Numery Chotynia Kolonia, Kownacica, Gończyce, Przyłęk

14.10 od godz. 8:30 do 11:30

powiat otwocki Józefów, ul. Górki od nr 8

8.10 od godz. 9:00 do 13:00 Duchnów, ul. Kwitnącej Jabłoni, ul. Wiosenna nr 3,5, ul. Spacerowa, ul. Góry Warszawskie nr 60,62,67

11.10 od godz. 9:00 do 13:00 Wiązowna, ul. Duchnowska od nr 43 do Stefanówka, ul. Klonowa od Pliszki do nr 29

12.10 od godz. 9:00 do 13:00 Józefów, ul. Spacerowa od Dobrej do Sobieskiego, ul. Sobieskiego nr 36

14.10 od godz. 9:00 do 13:00 Józefów, ul. Staszica 1 blok

14.10 od godz. 9:00 do 13:00 Pogorzel, ul. Brzozowa, ul. Otwocka od nr 1 do nr 8

14.10 od godz. 9:00 do 13:00 powiat sierpecki Zalesie, 34, 34b, 35, Kośminy, 1, 2, 2A, działka 163

11.10 od godz. 8:00 do 12:00

Zalesie, 33, 33a, 33b, 34a

11.10 od godz. 12:00 do 14:30 powiat sochaczewski Wesoła, ul. Cyrkonii, ul. Granitowa

11.10 od godz. 9:00 do 13:00 Wesoła, ul. Wspólna od nr 9 do nr 33/34, ul. Szeroka od Brata Alberta do nr 27, ul. Brata Alberta od Warszawskiej do Wspólnej

13.10 od godz. 9:00 do 13:00 Wesoła, ul. Brata Alberta od nr 4 do Pstrowskiego, ul. Nowa, ul. Wilanowska od Brata Albertado nr 24, ul. Dobra od Brata Alberta do nr 9

13.10 od godz. 9:00 do 13:00

Kromnów, 39, 39A, 39B, 38, 37, 42B, 43

13.10 od godz. 9:00 do 13:00 Śladów, Działki

14.10 od godz. 9:00 do 13:00 Śladów, 15, 16, 17, 18, 19, 19A Sklep, 20, 23, 25, 26A, 28, 28 A i B

15.10 od godz. 9:00 do 13:00

powiat przasnyski Nowa Krępa, od numeru 22 do numeru 36

13.10 od godz. 8:30 do 12:30 powiat przysuski Stanisławów, ul. Dworska od 1 do 12,, ul. Szkolna 40, 43, 47, 49, działki 3001, 3007,, ul. Księcia Janusza III, ul. Księcia Stanisława, ul. Prądzyńskich 6, ul. Mała działka 36

13.10 od godz. 9:00 do 13:00 Warszawa Wawer, ul. Podkowy nr 157, Wiązowska od nr 37 do 43,43 A

15.10 od godz. 9:00 do 13:00 powiat warszawski zachodni Klaudyn, ul. gen. Władysława Sikorskiego 123f, 128

8.10 od godz. 10:00 do 14:00 Bieniewice, dz 235/14

11.10 od godz. 9:00 do 13:00 Błonie, ul. Poznańska 2,4,5,5A,5B,5C,5F,5E,6,7,8,9,10,17,17A, rynek Rynek 15a, 17, 18, ul. 11 Listopada 1, ul. Kilińskiego 1, 3, ul. Jana Pawła II 8

11.10 od godz. 9:00 do 13:00

Strzykuły, ul. Zielona, ul. Seledynowa, ul. Turkusowa, ul. Pistacjowa, ul. Szmaragdowa

11.10 od godz. 11:00 do 15:00 Radzików, IHAR blok nr 1,2,51, Domki 46,45,44,43,36,35,34,33, Sklep

15.10 od godz. 9:00 do 13:00 Łomianki, ul. Partyzantów 30, 32, ul. Łyżwiarska 1A, 5, ul. Żywiczna 27, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 40

13.10 od godz. 8:00 do 12:00 powiat pruszkowski Brwinów, ul. Gardenii 16

12.10 od godz. 9:00 do 13:00

powiat nowodworski Kazuń Polski, ul. Widok 29, 31, ul. Szkolna 21, 24, 31, ul. Orzechowa 3, 4, 5, 11, 19, ul. Leśna 24, 24A, 26, 28, 39, 39A, 39B, Kazuń-Bielany, ul. Sosnowa 1, 6, 7, 10B, 11, 12, ul. Krótka 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, ul. Wąska 1, 2, 2A, 4, 5, 6, 7, ul. Jutrzenki 8, 10, 11, 12, 14, ul. Kampinoska 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26A, 26B, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 37A, 38, 39, 39A, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 49A, 51, 58, 60, 62, 66, 66A, 68, Cybulice, ul. Borkowa 7, 9, 26, 28, ul. Partyzantów 26, 27, 31, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 48, 51B, 53, 53C, 55, 56, 57, 57A, 57C, 62, 66, 68, ul. Spacerowa 31, 31B, 33, 39, 39B, 45, 47, 49, 74, ul. Cicha 51, 57, 46, Cybulice Małe, ul. Wesoła 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 16A, 17, 18, 19, 20, 21, 21A-E, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28A, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 52, 54, ul. Polna 1, 2, 3, 4, 6, ul. Kwiatowa 1, 2, 3, 4, 5 ,7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, ul. Wiosenna 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 22a, 25, 26, 27, 29, 31, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, ul. Mazowiecka 1, 2, 2a, 6, 9, 12, 12a, 12b, 13, 15, 16, 22, 24, 25, 27, ul. Kasztanowa 2, 4, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29B, 30, 31, 31A, 33, 33A, 34, 35, 35A, 36, ul. Kasztanowa 37, 41, 41A, 43, 43A, 45, 45A, ul. Parkowa 2, 4, 7, 10, 11, 12, ul. Spokojna 5, 7, 9, 13, 15,, 17, 18, 19, 20, 20A, ul. Spacerowa 21, 27, 29, 42, 44, 48, Czeczotki, ul. Różana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 13A, 14, 15, 16, 17, 17B-F, 18, 22, 22A, ul. Brzozowa 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, ul. Konwalii 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 29, 36, ul. Magnolii 2, 3, 5, 7, 7A, 7B, 9, 11, 13, 15, 15A, 15C, 17A, ul. Akacjowa 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, ul. Cicha 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 20, 22, 22A, 26, 26A, 30, 31, 31A, 31B, 32, 33, 34, 35, 36, 44, 49, ul. Miła 26, 26A, ul. Poziomki 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, ul. Słoneczna 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 22a, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, ul. Partyzantów 1, 2, 3

12.10 od godz. 8:00 do 12:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty Inne wyłączenia prądu Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

