Bez prądu w mazowieckim. Gdzie 7.08 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim

powiat lipski

Baranów, ul. Armii Krajowej nr 1 - 17, Budy Zosine, ul. Generała Skokowskiego, Kopiska, nr 50 - 61

9.08 od godz. 9:00 do 15:00

Kosów, od nr 58A do 58K i od nr 60 do 60K; Firma NARGILA S.C.

10.08 od godz. 11:30 do 14:30

powiat żyrardowski

Niemieryczew, nr 1 - 20, Wola Pękoszewska, nr 109 -110

10.08 od godz. 8:00 do 16:00

12.08 od godz. 8:00 do 16:00

powiat grodziski

Holendry Baranowskie, nr 70 - 80

12.08 od godz. 9:00 do 14:00

Ojrzanów, ul. Obłoczka, ul. Tarczyńska, ul. Kasztanowa

17.08 od godz. 8:00 do 14:00

Osowiec, ul. Kalinowa, ul. Rybna, ul. Sosnowa

19.08 od godz. 8:00 do 11:00