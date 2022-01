Bez prądu w mazowieckim. Gdzie 7.01 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w mazowieckim 7.01? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w mazowieckim. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim powiat żyrardowski Radziejowice-Parcel, ul. Azaliowa, ul. Brzozowa, ul. Grabowa, ul. Klonowa

10.01 od godz. 8:00 do 16:00 powiat garwoliński Żelechów, ul. Biesiadna, ul. Janówek, ul. Letnia

11.01 od godz. 8:00 do 15:00 Żelechów, ul. Chełmońskiego, ul. Wypoczynkowa

12.01 od godz. 8:00 do 16:00 Żelechów, ul. Nad Lasem, ul. Limby, ul. Wspólna

13.01 od godz. 8:00 do 15:00 Osiedle Wilga, ul. Motyli, ul. Janosika, ul. Jaskrów, ul. Gajowa, ulica Słońca, ulica Przyjaciół

10.01 od godz. 8:30 do 12:30 Życzyn, od numeru 51 do numeru 104

12.01 od godz. 8:30 do 8:30 Wola Korycka Górna, od numeru 23 do numeru 63

13.01 od godz. 8:30 do 12:30 Korytnica, od numeru 1 do numeru 42 oraz od numeru 83 do numeru 86

14.01 od godz. 8:30 do 12:30

powiat warszawski zachodni Zawady, nr 45 - 50

12.01 od godz. 8:00 do 13:00 Zawady, Zadębie

24.01 od godz. 8:00 do 14:00 Koprki, ul. Jaśminowa od nr 3 do 40, ul. Nizinna 62

10.01 od godz. 7:00 do 8:00 Duchnice, ul. Boczna od nr 5 i 6 do nr 17 i 8

10.01 od godz. 8:00 do 11:00 Ożarów Mazowiecki, ul. Tadeusza Kościuszki od nr 27 do nr 39 i od nr 30 do nr 42, ul. Rolna 21,23

10.01 od godz. 8:30 do 14:00 Koprki, ul. Jaśminowa od nr 3 do 40, ul. Nizinna 62

10.01 od godz. 16:00 do 17:00 Cholewy, 20

11.01 od godz. 9:00 do 13:00