Bez prądu w mazowieckim. Gdzie 6.12 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (6.12 10:19) nie ma prądu w mazowieckim?

powiat żyrardowski

Lublinów, ul. Krótka, nr 1 - 11

6.12 od godz. 8:00 do 14:00

Radom

Radom, ul. Juliusza Słowackiego nr od 227 do 323; od 298 do 328;, ul. Stefana Banacha nr od 117 do 129;, ul. Leszczynowa nr od 1 do 7 i od 2 do 8;

6.12 od godz. 8:00 do 14:30

powiat radomski

Skaryszew, ul. Błonie nr 53A; 55 A; 55 B; 59 A; 61 A;

6.12 od godz. 9:00 do 12:00

powiat piaseczyński

Tatary, 8 do 10

6.12 od godz. 8:00 do 13:00

Ostrołęka

Ostrołęka, ul. Warszawska 13, 15, 15A, 17, 19, 21, 23, 25, ul. Grabowa 25A, 25, 27, 30, Olszewo-Borki, ul. Warszawska 8, 10, 17, 17A

6.12 od godz. 8:00 do 12:00