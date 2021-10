Bez prądu w mazowieckim. Gdzie 6.10 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim

powiat sochaczewski

Franciszków, ul. Dębowa nr 1 - 43, ul. Kasztanowa, ul. Świerkowa, ul. Jaworowa

6.10 od godz. 8:00 do 16:00

Wesoła, ul. Cyrkonii, ul. Granitowa

11.10 od godz. 9:00 do 13:00

Wesoła, ul. Wspólna od nr 9 do nr 33/34, ul. Szeroka od Brata Alberta do nr 27, ul. Brata Alberta od Warszawskiej do Wspólnej

13.10 od godz. 9:00 do 13:00

Wesoła, ul. Brata Alberta od nr 4 do Pstrowskiego, ul. Nowa, ul. Wilanowska od Brata Albertado nr 24, ul. Dobra od Brata Alberta do nr 9

13.10 od godz. 9:00 do 13:00

Kromnów, 39, 39A, 39B, 38, 37, 42B, 43

13.10 od godz. 9:00 do 13:00

Śladów, Działki

14.10 od godz. 9:00 do 13:00