Bez prądu w mazowieckim. Gdzie 6.08 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (6.08 8:06) nie ma prądu w mazowieckim?

powiat zwoleński

Policzna, ul. Żeromskiego 73 - 123 , Zacisze 1 - 21 , Leśna 5

6.08 od godz. 8:00 do 14:00

Brzezinki Nowe, Brzezinki Nowe nr 52A - 67

6.08 od godz. 8:00 do 12:00

Brzezinki Stare, Brzezinki Stare 43 - 60 + kaszarnia

6.08 od godz. 8:00 do 10:00

powiat radomski

Rajec Szlachecki, od nr 125 do nr 168A;, nr ul. Słoneczna nr 106B;, Lasowice, nr 103; 124A; 106; 106A; 107; dz. 24/8; dz. 24/11; dz. 24/14; dz. 24/15; dz. 40/4; dz. 40/6; dz. 40/8; dz. 40/9; 42/1;

6.08 od godz. 8:00 do 11:30

Kobylany, od nr 4 do 28 i od nr 1 do 33;

6.08 od godz. 8:00 do 14:30