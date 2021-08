Bez prądu w mazowieckim. Gdzie 4.08 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim

powiat szydłowiecki

Guzów, ul. Rodu Łubieńskich NR 1 - 17

4.08 od godz. 8:00 do 17:00

powiat żyrardowski

Niemieryczew, nr 1 - 20, Wola Pękoszewska, nr 109 -110

10.08 od godz. 8:00 do 16:00

Niemieryczew, nr 1 - 20, Wola Pękoszewska, nr 109 -110

12.08 od godz. 8:00 do 16:00

powiat grodziski

Ojrzanów, ul. Obłoczka, ul. Tarczyńska, ul. Kasztanowa

17.08 od godz. 8:00 do 14:00

Osowiec, ul. Kalinowa, ul. Rybna, ul. Sosnowa

19.08 od godz. 8:00 do 11:00

Grodzisk Mazowiecki, ul. A. Grottgera od 1 do 11, ul. T. Makowskiego, ul. J. Fałata, ul. J. Chełmońskiego od Fałata do Żyrardowskiej, Kałęczyn, ul. Przesmyk od 1 do 39, 218

4.08 od godz. 12:00 do 13:00