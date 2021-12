Bez prądu w mazowieckim. Gdzie 3.12 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim

powiat żyrardowski

Lublinów, ul. Krótka, nr 1 - 11

6.12 od godz. 8:00 do 14:00

Budy Mszczonowskie, ul. Limonki, ul. Grzybowa, ul. Świerkowa

7.12 od godz. 8:00 do 16:00

Kuklówka Radziejowicka, ul. Leśna

8.12 od godz. 8:00 do 15:00

Żyrardów, ul. 1 Maja nr 32

8.12 od godz. 8:00 do 16:00

powiat lipski

Baranów, ul. Armii Krajowej nr 1 - 20, ul. Wspólna nr 1 - 5, Budy Zosine, nr 1 - 10, ul. Generała Skokowskiego nr 171 - 191, Holendry Baranowskie, nr 13, 121, Kopiska, nr 45 - 65

7.12 od godz. 8:00 do 15:00

Rzeczniów, od 18 do 180 i od 150 do 199

3.12 od godz. 8:00 do 15:00