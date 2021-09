Bez prądu w mazowieckim. Gdzie 3.09 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim

powiat mławski

Długokąty, nr 45 - 67, Radziwiłłów, ul. Podleśna nr 1 - 6

6.09 od godz. 8:00 do 15:00

powiat sochaczewski

Antoniew, nr 1 6 - 19, Prościeniec, nr 43 - 46

6.09 od godz. 8:00 do 16:00

Antoniew, nr 1 6 - 19, Prościeniec, nr 43 - 46

7.09 od godz. 8:00 do 16:00

Antoniew, nr 1 6 - 19, Prościeniec, nr 43 - 46

8.09 od godz. 8:00 do 16:00

Elżbietów, od numeru 23 do numeru 28, Korytnica, Korytnica Kolonia od numeru 49 do numeru 63

7.09 od godz. 8:30 do 12:30

Wesoła, ul. Długa od nr 70 do Mokrej;, ul. Mokra od Długiej do Wspólnej

9.09 od godz. 9:00 do 13:00