Bez prądu w mazowieckim. Gdzie 3.08 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (3.08 8:06) nie ma prądu w mazowieckim?

powiat zwoleński

Policzna, ul. Cicha 8 - 20 , ul. Lipowa 18A - 20

3.08 od godz. 8:00 do 14:00

powiat radomski

Cerekiew, od nr 89 do 96; dz. 16/6; dz. 28/10; dz. 43/18; dz. 68/44;, ul. Dębowa od nr 4 do 14;, ul. Wesoła nr 12;, ul. Radosna nr 37;, Cerekwicka nr 65;, Kolonia 92A; dz. 17/13;dz. 26/17; dz.28/12;

3.08 od godz. 8:00 do 11:30

Mąkosy Stare, od nr 110 do 129; Dom Weselny Mąkosy Stare 124A;

3.08 od godz. 8:00 do 12:30

powiat białobrzeski

Wyśmierzyce, ul. Świętego Floriana, ul. Mikołaja Kopernika, ul. Tadeusza Kościuszki

3.08 od godz. 8:00 do 14:30

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim

powiat szydłowiecki

Guzów, ul. Rodu Łubieńskich NR 1 - 17

4.08 od godz. 8:00 do 17:00

powiat żyrardowski

Niemieryczew, nr 1 - 20, Wola Pękoszewska, nr 109 -110

10.08 od godz. 8:00 do 16:00