Bez prądu w mazowieckim. Gdzie 30.11 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim

powiat płocki

Stare Budy, ul. Sygietyńskiego, ul. Chopina nr 10 - 30, ul. Żyrardowska nr 10 - 53

30.11 od godz. 8:00 do 15:00

Drwały

1.12 od godz. 9:00 do 13:00

powiat żyrardowski

Lublinów, ul. Krótka, nr 1 - 11

6.12 od godz. 8:00 do 14:00

Kuklówka Radziejowicka, ul. Leśna

8.12 od godz. 8:00 do 15:00

powiat białobrzeski

Boska Wola, Augustów, Budy Augustowskie, Strzyżyna, Dąbrówki, Boże, Małe Boże, Ducka Wola

30.11 od godz. 8:00 do 11:00

Biała Góra, Krzemień

30.11 od godz. 8:00 do 15:00

Osuchów, od 1 do 17, Miechów-Kolonia, od 55A do 67 Dom Weselny

2.12 od godz. 8:00 do 15:00

Smardzew, Radzanów, Rogolin

30.11 od godz. 8:00 do 15:00