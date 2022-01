Bez prądu w mazowieckim. Gdzie 3.01 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim

powiat kozienicki

Celinów

3.01 od godz. 8:00 do 16:00

powiat żuromiński

Dąbrowice, nr 208 - 269

4.01 od godz. 8:00 do 16:00

powiat żyrardowski

Żyrardów, ul. Cieszyńska, ul. Dolnośląska, ul. Kanałowa, ul. Opolska

4.01 od godz. 8:00 do 15:00

Grabce-Towarzystwo, ul. Główna, Władysławów, Zboiska, ul. Dzika, ul. Majowa

5.01 od godz. 8:00 do 16:00

Radziejowice-Parcel, ul. Azaliowa, ul. Brzozowa, ul. Grabowa, ul. Klonowa

10.01 od godz. 8:00 do 16:00

powiat grodziski

Jastrzębnik, ul. Mazowieckie Pola, ul. Pszeniczna

4.01 od godz. 10:00 do 14:00

Żabia Wola, ul. Polna, ul. Sportowa, ul. Piłkarska

5.01 od godz. 8:00 do 16:00

Grodzisk Mazowiecki, Ulica Radziejowicka od nr 200 do nr 218, ul. J. Chełmońskiego od nr 2 do nr 10, Ulica Przesmyk

3.01 od godz. 8:30 do 14:30