Bez prądu w mazowieckim. Gdzie 30.09 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Grodzisk Mazowiecki, ul. J. Chełmońskiego od Fałata do Żyrardowskiej, ul. J. Fałata, ul. T. Makowskiego, Przesmyk od 1 do 39, ul. A. Grottgera do 11, Kałęczyn, 218 7.10 od godz. 18:00 do 20:00

Skaryszew, ul. Stefana Żeromskiego od nr 9 do 51 i od nr 10 do 53; 7.10 od godz. 8:00 do 14:30

Jedlnia-Letnisko, ul. Nowa od nr 1 do 3B;, ul. 1000-lecia od nr 18D do 34 i od nr 13 do 19;, ul. Jana Głębockiego od nr 2 do 10; 5.10 od godz. 8:00 do 14:00

Radom, ul. Wolanowska od nr 102 do 118; Hydrofornia i nr 87; 87B; 89 do 97;, ul. Milejowicka od nr 5 do 5C; 4.10 od godz. 9:00 do 14:30

Baranowo, ul. Słoneczna od 2 do 16 i od 1 do 9, ul. Henryka Sienkiewicza od 25 do 53, ul. Polna 1 5.10 od godz. 8:00 do 16:00

Baranowo, ul. Słoneczna, ul. Henryka Sienkiewicza od 25 do 53, ul. Polna 1, ul. Leśna, ul. Sosnowa, ul. Okopowa od 1 do 25, ul. Poświętne od 1 do 19, ul. Księdza Jana Trzaskomy od 1 do 4 4.10 od godz. 11:00 do 15:00

Myszyniec, ul. Stacha Konwy, ul. Kazimierza Stefanowicza od 2 do 22, ul. Władysława Reymonta od 1 do 22, od 24 do 43, ul. Kolejowa sklep, ul. Łączności, ul. Wincentego Witosa, ul. Ogrodowa 1, 2, 4, ul. Tęczowa, ul. Wesoła, ul. Brata Zeno, ul. Gen. Józefa Bema, ul. Rubinowa, ul. Bursztynowa, ul. Perłowa, ul. Obwodowa 8.10 od godz. 8:00 do 10:00

Annopol, 17, 17a, Bogate, od 150 do 153, Emowo, 13, Gostkowo, Leszno, od 191 do 196, Lisiogóra 30.09 od godz. 12:30 do 13:30

Karwacz, numery domów od 80 do 92, złącza kablowe, Polny Młyn, 12, Zawadki, od 1 do 4, remiza, złącza kablowe 4.10 od godz. 9:00 do 13:00

Dziewule, ul. Słoneczna od nr 27 do nr 54, ul. Leśna od nr 1 do nr 20 +ZK nr 06z04723 1.10 od godz. 10:00 do 14:00

Jeziory, Jagodne, Gołąbki, od nr 42 do 49 i pieczarkarnia Knap, firma MBC Trans Gołąbki, Świdry, od nr 124 do 127 6.10 od godz. 13:30 do 15:00

Marki, ul. Szczęśliwa od numeru 12 do Wspólnej, ul. Wspólna od Piłsudskiego do Brzozowej, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego od Wspólnej do numeru 128, numery: 115 od A do D, 117A, 121 8.10 od godz. 9:00 do 13:00

Ostrówek, ul. Lipcowa 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15,19, 21, 22, 23, 24, 25,26, 27, 29, 38, 40, 42, 44, 46 oraz odb. bez numerów., ul. Koczorowskiej 1,4, 5, 5A, 6, 8, 10, 12,14, 15, 17, 18, 18A, 19, 21 do 29, 31, 33, 34, 36., ul. Kolejowa 30, 32, 34, 36, 38, 40, 46, 50, 54,79, 81, 83, 89, 91, 97, 99, 103, 107, 111, 11A, 115, 117, 119, 121, 123., ul. Polna 1, 3., ul. Kościuszki 1 do 10, 41, ZK 1, 17A, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 38, 39., ul. Miła 1 do 10., ul. Projektowana 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 22., ul. Leśna 10, 11, 12, 13, 14, 16., ul. Lachmana 24,38, 40, 42,53, 55., ul. Dębowa 1., ul. Piotra Skargi 6., ul. Koczorowskiej 37, 38, 40,41, 42, 44,45, 45A, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,60, 62, 64, 66, 70, 70A., ul. Lipcowa 54, 1 odb. bez numeru., ul. Leśna 24, 24A, 25, 26, 1., ul. Traugutta, ul. Zamknięta, ul. Waryńskiego 4.10 od godz. 9:00 do 13:00

Stara Niedziałka, ul. Leśna, ul. Ogrodowa, Jakubów, ul. Mińska od 45 do 63 nieparzyste, od 70 do 96 parzyste, 102 Stacja Diagnostyczna, ul. Nowa 1 i od 2 do 28 parzyste, ul. Spacerowa 21, 22, Anielinek 30.09 od godz. 8:00 do 10:30

Wojciechówka, od 1 do 22, Strugi Krzywickie, od 33 do 34b 1.10 od godz. 9:00 do 13:00

Wólka Wybraniecka, od numeru 1 do numeru 8 i działki 309, 318, Wólka-Konstancja, od numeru 1 do numeru 23 i działki 4, 41, 62, 134, 317 6.10 od godz. 9:00 do 13:00

Mińsk Mazowiecki, ul. Franciszka Żwirki od numeru 3B do numeru 9 i od numeru 14 do numeru 26 i numery 36 i 36A., ul. Stanisława Wigury Numery 9, 10, 12. 4.10 od godz. 9:00 do 13:00

Mlęcin, od 3 do 40, od 80 do 88, Hydrofornia, Centertel, Adamów, od 16 do 18 30.09 od godz. 11:00 do 14:00

Szembory, Abramy, Wąsy, Falbogi, numery 2, 3, 6, 7 i od numeru 11 do numeru 33., Mroczki, numery 28, 48 i działki 241, 238, 243, Mroczki Duże numery 22, 23, 26, 27., Stary Dwór, od numeru 2 do numeru 11, Cierpięta, numer 28 oraz działka 458, Wólka Kałuska, od numeru 1 do numeru 18, Chrościce, od numeru 1 do numer do numeru 39 i działki 161, 172., Majdan, od numeru 1 do numeru 13 7.10 od godz. 9:00 do 13:00

7.10 od godz. 9:00 do 13:00

Halinów, ul. Spółdzielcza 1 do nr 44, ul. Bema od J.P do Padarewskiego, ul. Mickiewicza od Bema do Piłsudskiego, ul. Fryderyka Chopina od 1 do 13, ul. Józefa Piłsudskiego od 43/46 do 73/88, ul. Dąbrowskiego, ul. Ignacego Paderewskiego, ul. Sienkiewicza od Dąbrowskiego do 47, ul. Zachodnia od Puławskiego do 46, ul. Prusa, ul. Pułaskiego, Długa Kościelna, ul. Chojniak 12 ,12A, Józefin, ul. Stołeczna od Chojniak do Czumy, ul. Bażantów, ul. Kalinowa, ul. Polnych Kwiatów 7.10 od godz. 9:00 do 13:00

7.10 od godz. 9:00 do 13:00