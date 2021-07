Bez prądu w mazowieckim. Gdzie 29.07 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w mazowieckim 29.07? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w mazowieckim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi wyłączenie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim powiat grodziski Osowiec, ul. Rzeczna, ul. Magiczna, ul. Szkolna, ul. Sarenki

29.07 od godz. 8:00 do 14:00 Chrzanów Duży, 30A,31D,45,46,47,48,48A,49,55,57,69,69A,71,, Betoniarnia, Skład Drewna

29.07 od godz. 9:00 do 13:00 Grodzisk Mazowiecki, Grodzka 11,, ul. Okrężna 9, 46, 44, 38, 36, 30, 34B, 5, 32, 28, 26A, 26B, 26, 24, 20, 3, 3A, 3B, 3C, ul. Warmińska 4, 5, 8, 10, 16, ul. Chełmińska 3, 5, 5B, 7/2, 9, 10

2.08 od godz. 9:00 do 13:00 Chrzanów Mały, ul. Truflowa

3.08 od godz. 12:00 do 16:00 Grodzisk Mazowiecki, ul. A. Grottgera od 1 do 11, ul. T. Makowskiego, ul. J. Fałata, ul. J. Chełmońskiego od Fałata do Żyrardowskiej, Kałęczyn, ul. Przesmyk od 1 do 39, 218

4.08 od godz. 12:00 do 13:00

Wólka Grodziska, Kraśnicza Wola, Wspólna , Główna

5.08 od godz. 8:00 do 9:00 Szczęsne, ul. Gwarkowa

5.08 od godz. 12:00 do 16:00 Wólka Grodziska, Kraśnicza Wola, Wspólna , Główna

5.08 od godz. 18:00 do 20:00 Książenice, ul. Na Skraju

6.08 od godz. 12:00 do 16:00 powiat gostyniński Słomków, ul. Borowiny, ul. Olszynki, ul. Za Górą

30.07 od godz. 8:00 do 16:00 powiat szydłowiecki Guzów, ul. Rodu Łubieńskich NR 1 - 17

4.08 od godz. 8:00 do 17:00 powiat żyrardowski Niemieryczew, nr 1 - 20, Wola Pękoszewska, nr 109 -110

10.08 od godz. 8:00 do 16:00 powiat otwocki Józefów, od 12 do 39

29.07 od godz. 8:00 do 15:00

Czarnowiec, numery domów od 42 do 50, ulica Działkowa numery domów 12, 14, 16, 18, 20, 14, 16, 18, 37, cała ulica Topolowa, cała ulica Dębowa, ulica Brzozowa numery domów 2, 4, 6, cała ulica Baśniowa

29.07 od godz. 9:00 do 13:00

Glinianka, ul. Łąkowa 2,4

3.08 od godz. 9:00 do 13:00 Całowanie, od nr 1 do 37 B

4.08 od godz. 9:00 do 10:00 Dyzin, od nr 58 B do Gliny, nr 74 B, Glina, ul. Polna nr 11

5.08 od godz. 9:00 do 13:00 Ostrowik, od nr 41 do 71( nieparzyste), Jatne, od nr 113 do 129 (nieparzyste)

6.08 od godz. 9:00 do 13:00 powiat zwoleński Łagów, od 119 do 121

29.07 od godz. 8:00 do 15:00 powiat lipski Rzeczniówek, od 14 do 60 i 87B do 89B

30.07 od godz. 8:00 do 15:00 Bąkowa, od 18 do 162, Łaziska, od 35 do 74

2.08 od godz. 8:00 do 11:00 Przedmieście Bliższe, od 1 do 45 i od 86 do 118

5.08 od godz. 8:00 do 15:00

Solec nad Wisłą, Kazimierówka od 1 do 6

5.08 od godz. 11:00 do 15:00 powiat garwoliński Andrzejówka, od 2 do 18

30.07 od godz. 8:00 do 15:00 Garwolin, ul. Polna od numeru 1 do numeru 31, ul. Aleja Legionów od numeru 14 do numeru 40 oraz numery 7,9, ul. Wiejska Cichy Zakątek Bloki od numeru 57 A do numeru 57 K, ul. Wiejska od numeru 8 do numeru 44 oraz numer 95, ul. Hufca "Orłów", ul. gen. Józefa Bema od numeru 8 do numeru 24 i od numeru 5 do numeru 25, ul. Gen. Adama Skilskiego od numeru 5A do numeru 50

29.07 od godz. 7:00 do 9:00

Uśniaki

29.07 od godz. 8:30 do 12:30 Garwolin, ul. Polna od numeru 1 do numeru 31, ul. Aleja Legionów od numeru 14 do numeru 40 oraz numery 7,9, ul. Wiejska Cichy Zakątek Bloki od numeru 57 A do numeru 57 K, ul. Wiejska od numeru 8 do numeru 44 oraz numer 95, ul. Hufca "Orłów", ul. gen. Józefa Bema od numeru 8 do numeru 24 i od numeru 5 do numeru 25, ul. Gen. Adama Skilskiego od numeru 5A do numeru 50

29.07 od godz. 17:00 do 19:00

Sławiny, od 17 do 37

2.08 od godz. 8:30 do 12:30 Mierżączka, od 51E do 66

3.08 od godz. 8:30 do 12:30 Unin, od 19 do 35

4.08 od godz. 8:30 do 12:30 Pilawa, ul. Adama Mickiewicza od 9 do 86, ul. Krynickich od 36 do 41, ul. Władysława Reymonta 2, ul. Bolesława Prusa od 4 do 7, ul. Józefa Piłsudskiego od 1 do 21, ul. Juliusza Słowackiego od 10 do 15, ul. Juliana Tuwima, ul. Ignacego Krasickiego

5.08 od godz. 8:30 do 12:30 Oronne, Podzamcze, Maciejowice, ul. Tadeusza Kościuszki od 59 do 92, ul. Polikowska od 8 do 36

6.08 od godz. 8:30 do 12:30 powiat grójecki Żdżary, Stare Żdżary

29.07 od godz. 8:00 do 13:00 Mogielnica, ul. Przylesie

30.07 od godz. 8:00 do 13:00

powiat białobrzeski Budy Brankowskie, od nr 13 do 30;

29.07 od godz. 8:00 do 14:30 Wyśmierzyce, ul. Świętego Floriana, ul. Mikołaja Kopernika, ul. Tadeusza Kościuszki

3.08 od godz. 8:00 do 14:30

Wyśmierzyce, Hydrofornia;

4.08 od godz. 8:00 do 14:30 Stawiszyn, od nr 32 do 43;

5.08 od godz. 8:00 do 14:30 Stawiszyn, od nr 44 do 53;

6.08 od godz. 8:00 do 14:30 Sucha, ul. Szlachecka, ul. Polna

10.08 od godz. 8:00 do 14:30 Sucha, ul. Wąska, ul. Białobrzeska, ul. Brzozowa

11.08 od godz. 8:00 do 14:30 Dąbrówka

29.07 od godz. 8:30 do 12:30 Brodki, nr od nr 1 do nr 9 oraz nr ZK 06z08906, 06z, 05393,, Kamieniec, 172

2.08 od godz. 9:00 do 13:00

powiat radomski Siczki, od nr 20 do 26A i od nr 52 do 55;, ul. Storczykowa, ul. Dębowa

29.07 od godz. 8:00 do 14:30 Bierwiecka Wola, od nr 31 do 52;

30.07 od godz. 8:00 do 14:30 Polany, od nr 110 do 130;, Polany-Kolonia, od nr 1 do 34;

30.07 od godz. 8:00 do 11:30 Zalesice-Kolonia, nr 13-33, dz. 549; 515; 551; 552; 588/6; 603; 606/16; 608;

30.07 od godz. 11:00 do 14:00 Młodocin Mniejszy, od nr 1 do 13;

2.08 od godz. 8:30 do 14:30 Cerekiew, od nr 89 do 96; dz. 16/6; dz. 28/10; dz. 43/18; dz. 68/44;, ul. Dębowa od nr 4 do 14;, ul. Wesoła nr 12;, ul. Radosna nr 37;, Cerekwicka nr 65;, Kolonia 92A; dz. 17/13;dz. 26/17; dz.28/12;

3.08 od godz. 8:00 do 11:30

Mąkosy Stare, od nr 110 do 129; Dom Weselny Mąkosy Stare 124A;

3.08 od godz. 8:00 do 12:30 Kowala-Stępocina, Kolonia Kowala nr 4 – 4H, 43, 44, 44A, 45;, Kowalówka nr 16, 17 – 17C;

3.08 od godz. 8:30 do 14:00

Cerekiew, ul. Radomska nr 22; 30;, ul. Leśna od 17 do 30;, ul. Sosnowa nr 5; 11; 13;, ul. Lawendowa nr 6;, ul. Berberysowa nr 4;, ul. Akacjowa nr 3; 4; 12;, ul. Konwaliowa nr 3;, ul. Cisowa nr 3;, nr 87B,C; 88 A,G; 86/28; 86G; 87; 87E; działki;, Kolonia nr 91A; 87R; działki;

3.08 od godz. 11:30 do 14:30 Młodocin Mniejszy, od nr 14 do 20; 23A;

4.08 od godz. 8:00 do 14:30 Czarny Lasek, od nr 7 do 52;

4.08 od godz. 8:00 do 11:30

Kowala-Stępocina, Kowalówka nr 9 – 15D, 16A, 16B, dz. 1919/3;, dz. 1889/1, 1914/1;, Kolonia Kowala nr 49A;, Kotarwice, nr 1A, 1B, 1C, 1D, 7, 7A, 7E, 7J, 7K, dz. 230;

4.08 od godz. 8:30 do 14:00 Skaryszew, ul. Stefana Żeromskiego od nr 63 do 73 i od nr 60 do 66;, ul. Bogusławska nr 1; 1A; 2; 3; 5; 7;, ul. Wojciecha Kossaka nr 1 i 2;

5.08 od godz. 8:00 do 14:30 Rajec Poduchowny, od nr 5 do 16 oraz działki nr 459/30; 459/26; 458/9; 471/6;468/3;459/23;

5.08 od godz. 8:00 do 11:30 Pastwiska, CPN - MOYA;

5.08 od godz. 10:00 do 15:00 Rajec Poduchowny, Ośrodek ZHP; Zajazd pod Lipami; Sklep;, od nr 164 do 183;, Dawidów, od nr 5 do 15a i 6; 6a; 26a;, Antoniówka, nr 206 do 324;, od nr 327 do 379;, od nr 290 do 309a;

5.08 od godz. 11:30 do 14:30

Rajec Szlachecki, od nr 125 do nr 168A;, nr ul. Słoneczna nr 106B;, Lasowice, nr 103; 124A; 106; 106A; 107; dz. 24/8; dz. 24/11; dz. 24/14; dz. 24/15; dz. 40/4; dz. 40/6; dz. 40/8; dz. 40/9; 42/1;

6.08 od godz. 8:00 do 11:30

Kobylany, od nr 4 do 28 i od nr 1 do 33;

6.08 od godz. 8:00 do 14:30 Rajec Szlachecki, od nr 40 do 58A i 105; dz. 178; dz. 183;, Kędzierskiego nr 43;

6.08 od godz. 11:30 do 14:30 Choiny, od numeru 47 do numeru 118

29.07 od godz. 10:00 do 13:00 Michałów, od nr 78 do nr 90

2.08 od godz. 9:00 do 13:00 Górna Wieś, 1 ,2, 3, 4, 5, 7, 7A, 9, 10, 14, 15,

4.08 od godz. 9:00 do 13:00

powiat piaseczyński Podgóra, dz. 113; dz. 432/1;

4.08 od godz. 11:30 do 14:30 Kamionka, od numeru 1 do numeru 24

30.07 od godz. 10:00 do 14:00 powiat ostrołęcki Myszyniec, nr 5a,5b, od 23 do 27, Ferma Drobiu, Nadleśnictwo Myszyniec,, Drężek, nr od 1 do 9 , od 34 do 37

29.07 od godz. 8:00 do 12:00 Łyse, nr od 11 do 16

29.07 od godz. 8:30 do 12:30 Wach, nr od 52 do 59 71 do 94

29.07 od godz. 12:00 do 15:00 Gumki, od 1 do 11

30.07 od godz. 9:00 do 13:00 Rzekuń, ul. Wspólna 5,7

2.08 od godz. 8:00 do 12:00 Zabiele-Piliki, od 1 do 3C, działka nr 353/9, Grabnik, 39

2.08 od godz. 8:30 do 12:30

Pełty, nr od 29 do 49, 77,78

3.08 od godz. 9:00 do 13:00 Olszewo-Borki, ul. Karola Wojtyły 22, 24, 32

3.08 od godz. 12:00 do 16:00 Kadzidło, ul. Tatarska 15, zk0153, ul. Kompozytorów 2,4,10,14, ul. Karola Szymanowskiego 5,7, ul. Heleny Modrzejewskiej 1

4.08 od godz. 8:30 do 12:30

Kaczka

4.08 od godz. 9:00 do 13:00 Sawały

4.08 od godz. 9:00 do 13:00 Kadzidło, ul. Kompozytorów 1,3,5,7,16,1 8,22, ul. Zygmunta Padlewskiego 20, ul. Wincentego Witosa 2, ul. Tatarska 114

5.08 od godz. 8:30 do 12:30 Jurgi

5.08 od godz. 9:00 do 13:00 powiat makowski Szczeglin Poduchowny

3.08 od godz. 9:00 do 13:00 powiat mławski Dąbek

5.08 od godz. 9:00 do 13:00 powiat ciechanowski Olszewka, od 45 do 64C

6.08 od godz. 9:00 do 13:00

Wiśniewo

3.08 od godz. 9:00 do 13:00 Siedlce Siedlce, ul. Warszawska 133 Topaz, ARiMR, Mrówka , Hotel

29.07 od godz. 6:00 do 7:00 Siedlce, ul. Wincentego Pola 6

29.07 od godz. 9:00 do 13:00 Siedlce, ul. Warszawska 133 Topaz, ARiMR, Mrówka , Hotel

29.07 od godz. 15:00 do 17:00 powiat sierpecki Zalesie, nr 133B i 133C

29.07 od godz. 9:30 do 13:30 powiat siedlecki Łozy

30.07 od godz. 9:00 do 13:00 Łęcznowola, stacja obca Łęcznowola Pieczarkarnia, Pogonów, Kol. Pogonów 37, 38, Zbuczyn, ul. Poręby nr 32, 34, 36, 42, 44, 46, 48

2.08 od godz. 9:00 do 13:00 Ozorów, 57, 63, 69, 71, 73, 111, 115, 131

3.08 od godz. 9:00 do 13:00 Ozorów, nr ZK 3821

4.08 od godz. 9:00 do 13:00

Nowa Dąbrówka, od nr 7 do 21,36, 36A, 49, ZK nr 3368, (pieczarkarnia), Cisie-Zagrudzie, 35a, 35b, ZK 06z0984, 06z09459

5.08 od godz. 9:00 do 11:00 Czepielin, od nr 3 do nr 15, 104(szkoła ),105 Zk 06z09502, Czepielin-Kolonia, 24, 28, 29

6.08 od godz. 9:00 do 13:00

Chromna, nr ZK 06z10442, 3863

6.08 od godz. 11:00 do 15:00 Grodzisk, 38, 40, 44, 46, 48, 54, 61, 66, 67, 69, 73, 75,

29.07 od godz. 8:30 do 12:00 Grodzisk, 6, 6A, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32A, 34, 36, oraz działki numer 8 i 407

29.07 od godz. 12:00 do 14:00 Marysin, od 1 do 6, hurtownia odzieży

4.08 od godz. 9:00 do 13:00 powiat ostrowski Kiełczew, ul. Prymasa Tysiąclecia, ul. Wiejska, ul. Cicha, ul. Dolna

29.07 od godz. 8:00 do 12:00

Króle

29.07 od godz. 8:00 do 10:00 Kańkowo, Hydrofornia.

30.07 od godz. 9:00 do 13:00 Kaczkowo Stare, kierunek Leśniczówka

2.08 od godz. 9:00 do 13:00 Stare Lubiejewo

4.08 od godz. 9:00 do 13:00 Brok

5.08 od godz. 9:00 do 13:00 Małkinia Mała-Przewóz

6.08 od godz. 9:00 do 13:00 Kałęczyn, 218, ul. Przesmyk od 1 do 39, Grodzisk Mazowiecki, ul. A. Grottgera od 1 do 11, ul. T. Makowskiego, ul. J. Fałata, ul. J. Chełmońskiego od Fałata do Żyrardowskiej

4.08 od godz. 7:00 do 8:00 Kałęczyn, ul. Radziejowicka, ul. Osiedlowa

4.08 od godz. 8:00 do 12:00 powiat węgrowski Borzychy, ul. Podlaska od nr 136 do nr 138, od nr 135 do nr 163., ul. Modrzewiowa

29.07 od godz. 8:30 do 12:30

Borzychy, ul. Podlaska od nr 131 do nr 145.

29.07 od godz. 11:30 do 14:30 Roguszyn, od nr 1 do nr 13, od nr 51 do nr 54.

30.07 od godz. 8:30 do 12:30

Czerwonka, 1-9

2.08 od godz. 8:30 do 12:30 Czerwonka, 41-43, 12-22

2.08 od godz. 10:30 do 14:30 Czerwonka, 10, 10A, 10B, 11, 20A, Ośrodek Zdrowia

2.08 od godz. 10:30 do 14:30 Wola Orzeszowska, kolonie

3.08 od godz. 8:15 do 12:15 Adamów, od 1 do 7, Mlęcin, 1, 1a, 1b

3.08 od godz. 9:00 do 13:00 powiat sokołowski Ostrówek, ul. Leśna 10, 11, 12, 13, 14, 16, 24, 24A, 25, 26, 1., ul. Lachmana 24,38, 40, 42,53, 55 ., ul. Dębowa 1., ul. Piotra Skargi 6., ul. Koczorowskiej 37, 38, 40,41, 42, 44,45, 45A, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,60, 62, 64, 66, 70, 70A., ul. Lipcowa 54, 1 odb. bez numeru., ul. Leśna 24, 24A, 25, 26, 1. Caritas, ul. Waryńskiego, ul. Zamknięta, ul. Traugutta, ul. Lipcowa 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15,19, 21, 22, 23, 24, 25,26, 27, 29, 38, 40, 42, 44, 46 oraz odb. bez numerów., ul. Koczorowskiej 1,4, 5, 5A, 6, 8, 10, 12,14, 15, 17, 18, 18A, 19, 21 do 29, 31, 33, 34, 36., ul. Kolejowa 30, 32, 34, 36, 38, 40, 46, 50, 54,79, 81, 83, 89, 91, 97, 99, 103, 107, 111, 11A, 115, 117, 119, 121, 123., ul. Polna 1, 3., ul. Kościuszki 1 do 10, 41, ZK 1.17A, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 38, 39., ul. Miła 1 do 10., ul. Projektowana 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 22.

29.07 od godz. 9:00 do 13:00

Wólka Okrąglik, nr 102-108.

30.07 od godz. 8:00 do 12:00 Sokołów Podlaski, ul. Aleja 550-lecia

30.07 od godz. 11:00 do 14:00 Krzemień-Wieś

4.08 od godz. 8:30 do 12:30 Krzemień-Wieś, 9, 11,45-57, Kościół, Dawna szkoła

5.08 od godz. 8:30 do 12:30 Kudelczyn, Pompownia

5.08 od godz. 9:00 do 13:00 powiat wyszkowski Choszczowe, ul. Wspólna nr 23, 17, 2A, 10, 9, 7, 6, 5, 1b.n., ul. Wspólna nr 37, 41, 43, 9, 10, 49, 11, 59, 13, 14A, 14, 67, 15, 76, 82, 4b.n., nr 15, 16 2b.n.

29.07 od godz. 12:00 do 14:00 Plewica

30.07 od godz. 9:00 do 13:00 Gołystok, nr 11, 12 , nr 8A, 9, od nr 1 do nr 8.

31.07 od godz. 9:00 do 13:00

powiat wołomiński Dobczyn, ul. Mazowiecka 2, 6, 6A, 71012., ul. Lawendowa 1., Nowy Kraszew, ul. Polna 2 do11, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 27A, 27B, 31., ul. Dębowa 1, 3, 4, 5, 7, 10 i odb. bez numeru., ul. Jana Pawła II 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 11A, 15, 17, 19, 19A, 19B, 25, 26,27, 28, 28A, 28B, 30, 30A, 30B i odb. bez numerów., ul. Polna 16, 18, 20.

30.07 od godz. 9:00 do 13:00 Tłuszcz, ul. Boczna, ul. Letnia, ul. Pilawska

4.08 od godz. 9:00 do 13:00 Ząbki, ul. Szkolna 18, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 29, 31, 32A, 33A, 32, ul. Kwiatowa 8, 10, 14, 16, 16A, 3A, 22, 24, 5, 5F, 5B, 30, ul. Lotnicza 16, 9, 11, 18, 20, ul. Władysława Sikorskiego 16, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 26, 28, 27, 30, 29, 31, 32, 10

2.08 od godz. 9:00 do 13:00

Marki, ul. Ceglana 1A, ul. Wesoła 30, 32, ul. Józefa Sowińskiego 24, 26B/1, 26C, 18, 18A, 20F, 20G, 16A, 16, 14, ul. Księżycowa 3, 3A, ul. Marsa 1, 1A, 3, 10, 12, ul. Jowisza 9, 4, ul. Saturna 10, 8, 6

3.08 od godz. 9:00 do 13:00 Kobyłka, ul. Stanisława Moniuszki 35, 48, 46, 44, 42, 42A, 40, ul. gen. Tadeusza Kościuszki 3, 39A, 39, 41, 41A, 44, 42, 43, ul. Karola Szymanowskiego 16, 14, 12, 10, 8, 37, ul. Serwitucka 1, 3, 4, 5, 6, 8, 8A, 9, 10, 11A, 12, 13, 13A, 14, 15A, 15B, 16, 17, 17A, 18, 19, 19A, 21, 21A, B, C, D, 25, 25A, 25B, 26C, 26B, 24A, 24B, 22, 22A, 33, 20, 20A, 31, 31A, 31B, 46, 34, 32A, 34A, 28A, 87, 87A, 77A-D, 81A-D, ul. Jesionowa 27, 30, 23, 28, 23A, 26, 21, 24C, E, F, 19, 17A, 17B, 15, 9A, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, 4, 10, ul. Marii Dąbrowskiej 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ul. Legionów Polskich, ul. Henryka Wieniawskiego, ul. Napoleona 33, 35, 23, 25, 27, 29, 31, 37, 39, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 20, 9B, 9, 7A, 10, 5A, 5, ul. gen. Władysława Andersa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, ul. Emilii Plater 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 11, 13A, ul. Walerego Wróblewskiego 9, 12, 10, 7, 8, 6, 5, 4, 3, 1, ul. Jakuba Jasińskiego 16A, 17, 15, 18B, 20, 20A, 20B

4.08 od godz. 8:00 do 12:00

Zielonka, ul. Ossowska od numeru 16 do Kobyłki, ul. Janusza Korczaka, ul. Turowska, ul. Zielone Łąki, ul. Leona Szymańskiego "Kuli", ul. Jacka Woronieckiego, ul. Dziennikarska od ulicy Mostowej do stadionu, ul. Mostowa, ul. Jerzego Bartnika "Magika", Zosinek

5.08 od godz. 8:00 do 12:00 Marki, ul. Żurawia, ul. Bociania, ul. Sokola 18, 22, ul. Jastrzębia, ul. Gołębia, ul. Jaskółcza, ul. Wesoła 37, ul. Skowronia

5.08 od godz. 8:00 do 12:00 powiat sochaczewski Wesoła, inne Trakt Brzeski od nr 24 do 46 C, ul. Gościniec nr 17

29.07 od godz. 9:00 do 13:00 powiat miński Przedewsie, od 2 do 8b i 18a

30.07 od godz. 9:00 do 13:00 Cegłów, ul. Tadeusza Kościuszki od 15 do 33 nieparzyste, od 24 do 44 parzyste, 50, 53, 60, ul. Ogrodowa od 1 do 35 nieparzyste, od 2 do 20 parzyste, ul. Słoneczna od 7 do 16, ul. Willowa 14

3.08 od godz. 9:00 do 13:00

Długa Kościelna, ul. Powstania Styczniowego nr 31,31 B-E , 33 A-E

3.08 od godz. 9:00 do 13:00 Sulejówek, ul. Poniatowskiego od Reymonta do Okuniewskiej, ul. Okuniewska nr 7

4.08 od godz. 9:00 do 13:00 Stara Niedziałka, ul. Miłosza 1a, 1, 3, 8, 9, 10b, 11, 11a, dz. 501, 503, 801, ul. Mazowiecka 135, 137, 141, 143, 145, 153, 161, 166, 168, 170, 172, od 178 do 186, dz. 497, ul. Jabłoniowa od 1 do 8, ul. Morelowa

6.08 od godz. 8:00 do 11:00 Kałuszyn, ul. Warszawska 68, 70, 70a, 72, 74

6.08 od godz. 9:00 do 13:00

powiat płocki Guzew, od 1 do 38

5.08 od godz. 8:00 do 11:30 Guzew, od 40 do 64

5.08 od godz. 11:30 do 14:30

powiat warszawski zachodni Cholewy, 24, 25, 26, 27, 28, 28A

29.07 od godz. 9:00 do 13:00 Błonie, ul. Bajkowa 11

29.07 od godz. 10:00 do 14:00 Latchorzew, ul. Stanisława Lema od numeru 1 do numeru 10 22

30.07 od godz. 9:00 do 13:00 Hornówek, ul. Wesoła, ul. Leśna, ul. Boiskowa

2.08 od godz. 8:00 do 14:00 Pogroszew-Kolonia, ul. Promienna 3, 6

2.08 od godz. 8:00 do 12:00 Stare Babice, ul. Wypoczynkowa 16

2.08 od godz. 9:00 do 13:00 Koczargi Stare, ul. Jodłowa 12 H

4.08 od godz. 7:00 do 8:00 Święcice, ul. Słoneczna 20a,20h, 18f,18n

4.08 od godz. 10:00 do 14:00 Koczargi Stare, ul. Jodłowa 12 H

4.08 od godz. 14:00 do 15:00 Rokitno, 22, 23, Rokitno-Majątek, 2, 3, 4, 4A, 9, 11

5.08 od godz. 9:00 do 13:00

Strzykuły, ul. Zielona, ul. Seledynowa, ul. Turkusowa, ul. Pistacjowa, ul. Szmaragdowa

6.08 od godz. 10:00 do 14:00 powiat pruszkowski Brwinów, ul. Owsiana, ul. Pedagogiczna, ul. Miodowa

30.07 od godz. 8:00 do 15:00 Falęcin

2.08 od godz. 12:00 do 16:00 Reguły, ul. Wiejska od nr 3 do nr 16, ul. Aleje Jerozolimskie 333, 337, 337A,, ul. Królewska 22,24,26,28,, Piękna 15, Piastów, ul. Aleje Jerozolimskie 312,314,316,, ul. Cypriana Godebskiego od 33 do 49 i od 32A do 44., ul. Królewska 22, 24, 26,28 (DADO Ceramika, Auto Części),, Dolna 38, ul. Cypriana Kamila Norwida, ul. Ogrodowa 1,5,7,7A,11,13,20, ul. Złotej Jesieni, ul. Elizy Orzeszkowej od nr 12 do nr 26A, ul. Henryka Sienkiewicza 111,113,115,117

3.08 od godz. 9:00 do 13:00

Kanie, ul. Kolejowa 1B, 1C, 1E, 2G, Przepompownia, ul. Jaskrów

5.08 od godz. 9:00 do 13:00

Owczarnia, ul. Pod Olchami 1

6.08 od godz. 9:00 do 13:00 powiat przasnyski Leszno, ul. Tuwima 32A

3.08 od godz. 9:00 do 13:00 powiat legionowski Kania Nowa, Kania Polska, Nowa Wieś, Cupel

30.07 od godz. 9:00 do 13:00 Rajszew, ul. Mazowiecka 53, 57, 75

4.08 od godz. 9:00 do 13:00 Jachranka, ul. Zegrzyńska 42, 43, 46, 50, 50A, 64, 66, 119, 121

5.08 od godz. 9:00 do 13:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty Inne wyłączenia prądu Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

