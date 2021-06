Bez prądu w mazowieckim. Gdzie 29.06 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (29.06 10:08) nie ma prądu w mazowieckim?

powiat żyrardowski

Łubno, ul. Piękna, ul. Słoneczna, ul. Główna

29.06 od godz. 8:00 do 15:00

powiat gostyniński

Jastrzębia, Jastrzębia Stara, Gracjanów, Kaplin

29.06 od godz. 8:00 do 12:00

powiat grójecki

Jakubowizna, Machcin, Grobice

29.06 od godz. 8:00 do 16:00

Nowa Długowola

29.06 od godz. 9:00 do 13:00

powiat szydłowiecki

Ciepła, Zaborowie, Gozdków

29.06 od godz. 8:00 do 14:30

powiat ostrołęcki

Dylewo, ul. Szkolna numery domów: 2B, 4, ul. Wodna numery domów: od 1 do 12, Szkoła, ujęcie wody

29.06 od godz. 8:00 do 12:00

Jurgi

29.06 od godz. 9:00 do 13:00

Krysiaki, numery domów: od 22 do 26 i od 40 do 44

29.06 od godz. 9:00 do 13:00