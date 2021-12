Bez prądu w mazowieckim. Gdzie 28.12 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (28.12 9:10) nie ma prądu w mazowieckim?

powiat grodziski

Skuły, ul. Dębowa, ul. Ekologiczna

28.12 od godz. 8:00 do 16:00

Grodzisk Mazowiecki, ul. E. Plater, ul. Nowa od nr 1 do nr 10

28.12 od godz. 8:30 do 14:30

powiat sochaczewski

Zakrzew

28.12 od godz. 8:00 do 12:00

powiat garwoliński

Żelechów, ul. Gościnna, ul. Krakowiańska

28.12 od godz. 9:00 do 15:00

Lipówki, ul. Główna od numeru 72 do numeru 122, ul. Wodociągowa od numeru 2 do numeru 13

28.12 od godz. 8:30 do 12:30

powiat radomski

Przyłęk, od 119A do 126A

28.12 od godz. 8:00 do 11:00

Lisów, Kolonia;

28.12 od godz. 8:00 do 14:30

Ruda Wielka, od nr 10 do do 15B;, Tomaszów, od nr 89A do 93A;, Dąbrówka Zabłotnia, nr 94;

28.12 od godz. 8:00 do 14:30