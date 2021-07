Bez prądu w mazowieckim. Gdzie 28.07 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (28.07 9:07) nie ma prądu w mazowieckim?

powiat żyrardowski

Badów Górny, nr 1 - 3, ul. Graniczna, ul. Piekarska

28.07 od godz. 8:00 do 16:00

powiat lipski

Trzemcha Górna, od 32 do 61

28.07 od godz. 8:00 do 15:00

powiat otwocki

Józefów, od 1 do 35 ŁUCZYNÓW 31

28.07 od godz. 8:00 do 15:00

Czarnowiec, numery domów od 42 do 50, ulica Działkowa numery domów 12, 14, 16, 18, 20, 14, 16, 18, 37, cała ulica Topolowa, cała ulica Dębowa, ulica Brzozowa numery domów 2, 4, 6, cała ulica Baśniowa

28.07 od godz. 9:00 do 13:00

powiat białobrzeski

Stromiec, ul. Radomska od nr 2 do nr 38, ul. Stok cała ulica, ul. Piaski od nr 21 do 57BAR Wodnik , sklep LEWIATAN , sklep spożywczy, ul. Piaski MAKROHALA , sklep spoż-przem PPH MARANT, ul. Dolna ul Dolna 4 – 14, ul. Białobrzeska ul Białobrzeska do 80 , 39 - 134 , sklep art. Szewskie i kaletnicze, Gmina , poczta, ul. Białobrzeska nr domów 1, 3,54,70Dom weselny DELFIN, ul. Białobrzeska Dom weselny ZACISZE Piekarnia firma TUTEK - METO-SZLIF, ul. Nowa Ul. Nowa 1-9 , Ul. Piaski 30 Szkoła Podst. Przedszkole , Gimnazjum, ul. Nowa ul. Nowa 11-63, ul. Szkolna Ul. Szkolna 1-5 , ul. Radomska 14-62 , Przychodnia , ul. Brzozowa 1-4

28.07 od godz. 9:00 do 13:00