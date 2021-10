Bez prądu w mazowieckim. Gdzie 27.10 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (27.10 7:08) nie ma prądu w mazowieckim?

powiat pruszkowski

Pruszków, ul. Batalionu "Zośka", ul. Batalionu "Parasol", ul. rtm. Witolda Pileckiego, ul. Rysia, ul. Stefana Jaronia Kowalskiego, ul. Złota, ul. Żbikowska

27.10 od godz. 7:00 do 8:00

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim

powiat żyrardowski

Mszczonów, ul. Spokojna nr 1 - 20, ul. Szkolna nr 24 - 26, ul. Zacisze nr 4, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego nr 1 - 3

27.10 od godz. 8:00 do 10:00

powiat przysuski

Stanisławów, nr 15 - 25

27.10 od godz. 8:00 do 15:00

Długie, od 8 do 12 od 13 do 17, 76A

3.11 od godz. 9:00 do 13:00

powiat grodziski

Henryszew, ul. Modrzewiowa

27.10 od godz. 8:00 do 14:00