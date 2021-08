Bez prądu w mazowieckim. Gdzie 24.08 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (24.08 11:08) nie ma prądu w mazowieckim?

powiat białobrzeski

Osuchów, ul. Mszczonowska nr 14 - 30, nr 56 - 60

24.08 od godz. 8:00 do 16:00

powiat garwoliński

Żelechów, ul. Nad Rzeką, ul. Chełmońskiego

24.08 od godz. 8:00 do 15:00

Pilawa, ul. Królowej Jadwigi od numeru 11 do numeru 21, ul. Stefanii Sempołowskiej od numeru 1 do numeru 30, ul. Generała Henryka Dąbrowskiego od numeru 8 do numeru 21

24.08 od godz. 9:00 do 13:00

powiat grodziski

Osowiec, ul. Rzeczna, ul. Szkolna

24.08 od godz. 8:00 do 15:00

Władysławów, od numeru 37 do numeru 43

24.08 od godz. 8:30 do 12:30

powiat lipski

Sadkowice-Kolonia, Sadkowice Kolonia od nr 1 do nr 39, Sadkowice Kolonia od nr 40 do rn 79

24.08 od godz. 8:00 do 15:00