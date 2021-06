Bez prądu w mazowieckim. Gdzie 24.06 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (24.06 8:08) nie ma prądu w mazowieckim?

powiat zwoleński

Jasieniec Solecki, JASIENIEC SOLECKI NR od nr 298 -do nr 345 ,, Jasieniec-Kolonia, KOLONIA NR 120 , 335

24.06 od godz. 8:00 do 14:00

Sycyna Północna

24.06 od godz. 8:00 do 12:00

Barycz Stara, Barycz Nowa

24.06 od godz. 8:00 do 12:00

Wysocin, Młyn

24.06 od godz. 8:00 do 12:00

Babin, Odbiorcy zasilani ze stacji Babin 1

24.06 od godz. 8:00 do 12:00

powiat gostyniński

Ruda, Młyn

24.06 od godz. 8:00 do 12:00

powiat grójecki

Ignaców

24.06 od godz. 8:00 do 12:00

Jakubowizna, Machcin, Grobice

24.06 od godz. 8:00 do 16:00

powiat białobrzeski

Młodynie Dolne, od nr 16 do 20 i 50 do 60;

24.06 od godz. 8:00 do 11:00