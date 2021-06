Bez prądu w mazowieckim. Gdzie 23.06 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Aleksandrówka, Aleksandrówka od nr 1 do nr 18 23.06 od godz. 8:00 do 14:00

Przedmieście Dalsze, Przedmieście Dalsze od Nr domu 68 do Nr domu 121,, Dziurków, Dziurków od Nr domu 212 do Nr domu 215 2.07 od godz. 8:00 do 15:00

Rzeczniów, Rzeczniów od Nr domu 18 do Nr domu 49 oraz Rzeczniów od Nr domu 54 do Nr domu 54A 30.06 od godz. 8:00 do 15:00

Borowiec, Borowiec od Nr domu 13 do Nr domu 23 23.06 od godz. 8:00 do 15:00

Budy Barcząckie, ul. Poziomkowa, ul. Długa od 1 do 38, ul. Mazowiecka 33 28.06 od godz. 9:00 do 13:00

Mińsk Mazowiecki, ul. Boczna od 29 do 37 nieparzyste, od 38 do 48 parzyste, ul. Kresowa 2, 4 23.06 od godz. 12:30 do 14:00

Wielgolas Brzeziński, ul. Bluszczowa od Piastowskiej do nr 14 + nr 19, EURO-IMAGE 23.06 od godz. 9:00 do 13:00

Mińsk Mazowiecki, ul. Leśna od 1 do 15, ul. Boczna 45, 47, 50, 51 od 52 do 62a parzyste 23.06 od godz. 8:30 do 12:30

Długa Kościelna, ul. Kochanowskiego 12 od c do e, ul. Powstania Styczniowego 31,31 b-e , 33 a-e 29.06 od godz. 9:00 do 12:00

Sulejówek, ul. 11 Listopada od nr.72/79 do Okulickiego, ul. Mokra, ul. Łączna, ul. Grabskiego od Paderewskiego do Dworcowej, ul. Niepodległości od Okulickiego do Żeromskiego, ul. Szkolna od 11 Listopada do Paderewskiego, ul. Prosta, ul. Jedności, ul. Młodości, ul. Paca, ul. Mysia 29.06 od godz. 9:00 do 11:00

Sulejówek, ul. Szkolna od Dworcowej do 11 Listopada, ul. 11 Listopada od nr 76/79 do Żeromskiego, ul. Dworcowa od 18 do 36 oraz od 33 do 65 + 67 , 67a 29.06 od godz. 9:00 do 15:00

Kiczki Pierwsze, 81, 85, 86, 87, 88 od 150 do 175, Kiczki Drugie, 2, od 29 do 32a, od 200 do 212 2.07 od godz. 9:00 do 13:00

Gęsianka, od 1 do 8 2.07 od godz. 9:00 do 13:00

Halinów, ul. Pułaskiego od Piłsudskiego do Kochanowskiego 1 C, ul. Zachodnia od Puławskiego do nr 34/41 1.07 od godz. 9:00 do 13:00

Zglechów, od 1 do 34, działka 116, Nowy Zglechów, działka 77 30.06 od godz. 9:00 do 13:00

Jasieniec Solecki, JASIENIEC SOLECKI NR od nr 298 -do nr 345 ,, Jasieniec-Kolonia, KOLONIA NR 120 , 335 24.06 od godz. 8:00 do 14:00

Moczydła, 5a, 6a, 8a, 10a, od 35 do 39, działki 204, 295, Aleksandrów, 24a, 24b, 25, 49a, 52, od 55 do 58, działki 497, 508 2.07 od godz. 8:30 do 10:30

Lipa, numery domów od 118 do 140, leśniczówka; złącza kablowe, 25.06 od godz. 9:00 do 13:00

Jasieniec-Kolonia, JASIENIEC KOLONIA od nr 30 -do nr 78 , oraz 407 25.06 od godz. 8:00 do 14:00

Mościska, ul. 3 Maja 85 do 89 i nr 76, ul. Żołędziowa 29.06 od godz. 9:00 do 10:00

Nowa Wieś, od numeru 9 A do 17,, Piorunów, od numeru 18 do 24, Żaby, 76, 76 B, 77, Bramki, ul. Malownicza, ul. Łódzka, ul. Milenijna, ul. Calineczki, Dom Pomocy Społecznej, Maszt Telekomunikacyjny, 24.06 od godz. 9:00 do 13:00

Wola Rębkowska, ul. Słoneczna od numeru 1 do 22, ul. Długa od numeru 1 do numeru 21, ul. Przemysłowa od bazy GS kierunek Rębków 24.06 od godz. 8:30 do 12:30

Tomaszówka, Tomaszówka od Nr domu 1 do Nr domu 22, Poręba, Poręba od Nr domu 111 do Nr domu 135 1.07 od godz. 8:00 do 15:00

Wola Korycka Dolna, od numeru 9 do numeru 39 1.07 od godz. 8:30 do 12:30

Trąbki, ul. Aleja Owocowa od numeru 29 do numeru 49 1.07 od godz. 8:30 do 12:30

Trojanów, od numeru 27 do numeru 42 25.06 od godz. 8:30 do 12:30

Iłża, ul. Wójtowska od nr 58 do 72; od nr 119 do 155; 23.06 od godz. 8:00 do 18:00

Opacz Mała, ul. Targowa od nr 1 do nr 38 30.06 od godz. 9:00 do 13:00

Otrębusy, ul. Pszczelińska od ul Warszawskiej do ul Na Skraju, ul. Łąkowa, ul. Klonowiec 28.06 od godz. 9:00 do 13:00

Krzyżanowice, od nr 121 do 195A; 199; 28.06 od godz. 8:00 do 11:30

Zakrzew-Kolonia, od nr 5F do 46; 24.06 od godz. 11:00 do 14:30

Odechów, od nr 184 do 196; 24.06 od godz. 8:30 do 14:00

Młodynie Dolne, od nr 16 do 20 i 50 do 60; 24.06 od godz. 8:00 do 11:00

Kadłubska Wola, od nr 41 do 53; 23.06 od godz. 11:00 do 14:30

Kadłubska Wola, od nr 15 do 40; 23.06 od godz. 8:00 do 11:00

Boża Wola, ul. Dębowa od nr 11 do 51, ul. Świerkowa, ul. Brzozowa nr 30, 31, 32, 35, 39 23.06 od godz. 9:00 do 13:00

Młodynie Dolne, od nr 11 do 44; 24.06 od godz. 11:00 do 14:30

Jeruzal, ul. Szkolna od 22 do 38, działka 482 29.06 od godz. 9:00 do 13:00

Kozłów, od nr 40 do 71; dz. 196/194; 66 Usługi tartaczne i 66A; 25.06 od godz. 11:30 do 14:30

Kozłów, od nr 70 do 95A; dz. 666; dz. 667; dz. 616/4; dz. 650/1; Szkoła; 25.06 od godz. 8:00 do 11:30

Przytuły Nowe, numery domów: od 8 do 19 25.06 od godz. 8:00 do 11:30

Lipianka, numery domów od 60 do 63, Cisk, numery domów 41, 42 23.06 od godz. 11:30 do 15:00

Pełty, numery domów od 6 do 14, 30 23.06 od godz. 9:00 do 13:00

Susk Stary, numery domów od 31 do 33 23.06 od godz. 8:00 do 12:00

Lipianka, numery domów od 44 do 58 23.06 od godz. 8:00 do 11:30

Glinki, od nr 58 do 66 + nr 55, 56, 57, 57a 81, 82, 83, 83a 136, 136b 28.06 od godz. 9:00 do 13:00

Wesoła, ul. Cedrowa od 5 do 13 oraz od 2 do 36 28.06 od godz. 9:00 do 13:00

Jastrząbka, numery domów: od 72 do 100 28.06 od godz. 9:00 do 13:00

Łątczyn, numery domów: od 52 do 58 i 102 25.06 od godz. 12:00 do 14:30

Przytuły Nowe, numery domów: od 1 do 8A 25.06 od godz. 8:00 do 11:30

Dylewo, ul. Księdza Mieszki numery domów od 1 do 14, ul. Krótka numery domów od 1 do 14, ul. Szkolna numery domów od 6 do 18 29.06 od godz. 11:00 do 15:00

Krysiaki, numery domów: od 22 do 26 i od 40 do 44 29.06 od godz. 9:00 do 13:00

Dylewo, ul. Szkolna numery domów: 2B, 4, ul. Wodna numery domów: od 1 do 12, Szkoła, ujęcie wody 29.06 od godz. 8:00 do 12:00

Grabina, Od nr 40 (ul. Czumy) do Józefina oraz nr 3a÷j;, ul. Czarnuszki, Józefin, ul. Józefa Czumy, ul. Zgody od nr 15 do 37a;, ul. Szlachecka, ul. Pańska, Sulejówek, ul. Grabińska 26.06 od godz. 9:00 do 12:00

Przykory, nr 4, 5A,7, 9A,10,10A,11,12., od nr 13 do nr 29. 2.07 od godz. 9:00 do 13:00

Piotrowo, numery domów od 1 do 11 24.06 od godz. 12:00 do 15:00

Piotrowo, numery domów od 12 do 21 24.06 od godz. 8:30 do 12:00

Gręzów, ul. Warszawska od nr 3 do 179, ul. Piaskowa nr 1, ul. Spacerowa od 9-32, ul. Południowa od nr 4 do 60, ul. Żwirowa od nr 1do 8, ul. Zaciszna od nr 1 do70, ul. Północna nr 7, 8, 11, 26, ul. Widok od 1 do 19, ul. Kolejowa od nr 17 do 43, ul. Polna nr 20,22, ul. Akacjowa od nr 3 do 22, bez ulicod nr 5-23, 60- 78, i od 134-136,, Broszków, ul. Warszawska nr 18, 20, 35, 39, 43, 49, 55, 59, ul. Wiatraczna nr 8, 9, 13, 14, ul. Cicha nr 4, ul. Ogrodowa nr od 3 do 40, ul. Słoneczna nr 97, 107, 111, 113, 117, bez ulic 15, 23, 69, i od 107, 112 23.06 od godz. 9:00 do 13:00

Lipiny, od nr 84 do 88 23.06 od godz. 9:00 do 13:00

Krukowo, numery domów od 20 do 24 28.06 od godz. 10:00 do 14:00

Chorzele, ul. Zarębska numer domu 39, Kościoł, Tartak, Opaleniec, numery domów od 1 do 41 24.06 od godz. 11:00 do 15:00

Strzała, ul. Kolonijna od nr 1 do 32 +przepompownia Gazu , przepompownia ścieków, Siedlce, ul. Karowa nr 3, 9, 11A, B, C, D, 22 Cukro-Hurt, 24, 34,36, 38, 38A, 42, 44, 50, AGRO SED, Gabinet Weterynaryjny, Gazy Techniczne , MAXMED, AGRI,KOZAK DRUK,PTH BAR-TRAS, PPUH, ZK nr 4319,4320, 4323, 4324,3792, 3739, 4325, 4326, 4327,4328,PPUH, ul. Strzalińska nr 6, 8,13,15,17A, 19, 23,24, 31, VOLVO, PROTEX, 06z10318, 2923, 06z04686, 3087, 3088 24.06 od godz. 9:00 do 13:00

Jagodne, Jagodne od numeru 1 do numeru 14 30.06 od godz. 8:30 do 12:30

Nieciecz Włościańska, od nr 39 do 57, od nr 100 do 124. 23.06 od godz. 8:30 do 12:30

Nowa Trzcianka, od 10 do 17 28.06 od godz. 9:00 do 13:00

Ostrówek, ul. Miła 1 do 10., ul. Projektowana 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 22., ul. Leśna 10, 11, 12, 13, 14, 16, 24, 24A, 25, 26, 1., ul. Lachmana 24,38, 40, 42,53, 55 ., ul. Dębowa 1., ul. Piotra Skargi 6., ul. Koczorowskiej 37, 38, 40,41, 42, 44,45, 45A, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,60, 62, 64, 66, 70, 70A., ul. Lipcowa 54, 1 odb. bez numeru., ul. Leśna 24, 24A, 25, 26, 1. Caritas, ul. Waryńskiego, ul. Zamknięta, ul. Traugutta, ul. Lipcowa 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15,19, 21, 22, 23, 24, 25,26, 27, 29, 38, 40, 42, 44, 46 oraz odb. bez numerów., ul. Koczorowskiej 1,4, 5, 5A, 6, 8, 10, 12,14, 15, 17, 18, 18A, 19, 21 do 29, 31, 33, 34, 36., ul. Kolejowa 30, 32, 34, 36, 38, 40, 46, 50, 54,79, 81, 83, 89, 91, 97, 99, 103, 107, 111, 11A, 115, 117, 119, 121, 123., ul. Polna 1, 3., ul. Kościuszki 1 do 10, 41, ZK 1.17A, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 38, 39. 30.06 od godz. 9:00 do 13:00

Szkopy, od nr 20 do nr 63. 1.07 od godz. 8:30 do 12:30

Laskowizna, od 3 do 21, od 51 do 56 25.06 od godz. 9:00 do 13:00

Wólka Kozłowska, nr 4,4b.n.; 4.b.n.;Tartak., Konary, od nr 1 do nr 21, nr 34. 2.07 od godz. 9:00 do 13:00

Kobyłka, ul. Szeroka od numeru 17 do Zielonki, ul. Jeżynowa, ul. Spacerowa, ul. Ceramiczna od Czereśniowej do Popiełuszki, ul. Czereśniowa, ul. Wesoła, ul. Zaułek, ul. Dereniowa, ul. Truskawkowa, ul. Jagodowa, ul. Serwitucka 69A, 71, 71D, 73, od 75 do 75H, ul. Niecała 1.07 od godz. 8:00 do 12:00

Ząbki, ul. Tulipanowa 30, ul. Różana numery parzyste, ul. Bratnia, ul. Sasanki od Szwoleżerów do nr 10, ul. Saperów, ul. Czołgistów od Szwoleżerów do nr 4, ul. Władysława Reymonta od Szwoleżerów do Andersena i nr 28, ul. Kwiatowa od nr 5C do Andersena, ul. Szwoleżerów od Ułańskiej do Różanej, ul. Miła, ul. Skrajna 1, 1A, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 24A, 21, Ogródki Działkowe, ul. Ułańska, ul. Powstańców 1, 3, 3A, ul. Józefa Piłsudskiego 93A, 95, 95A, 95B, 95C, 95D, 97, 97A, 97B, 99, 148, 152,154, 156, 176, 176A, 113, 113A-F, ul. Wspólna 2.07 od godz. 9:00 do 13:00

Wiśniewo, od 1 do 40. 30.06 od godz. 9:00 do 13:00

powiat otwocki

Otwock, ul. Stefana Okrzei od nr 1 do Jodłowej;, ul. Jodłowa od Okrzei do nr 14/19;, ul. Waleriana Łukasińskiego od nr 2 do 26;, ul. Braniewska 2, 4, ul. Bracka od Okrzei do nr 12, ul. Chełmska 1, 3, 4, 5, 13a, ul. Białołęcka 12,13, ul. Turystyczna 38, ul. Kąpielowa od nr 1 do 7, ul. Rysia, Łokietka, ul. Wiślana

24.06 od godz. 9:00 do 13:00

Glinianka, ul. Łąkowa 2,4 bloki po PGR

25.06 od godz. 9:00 do 13:00

Emów, ul. Wiązowska od 2 do 40, ul. Sosnowa od 44 do 68 +25 , 35

28.06 od godz. 9:00 do 11:00