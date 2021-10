Bez prądu w mazowieckim. Gdzie 22.10 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim

powiat radomski

Boża Wola, Cegłów

22.10 od godz. 8:00 do 15:00

Strzałków, dotyczy odbiorców zasilanych ze stacji: Strzałków 3;

25.10 od godz. 11:00 do 14:30

Wojsławice, od nr 30 do 36 i od nr 63 do 69;

26.10 od godz. 8:00 do 12:30

Młodocin Mniejszy, nr 47B do 58 ; Szkoła ; Kościół Rzymsko- Katolicki pw. św. Zofii ; Sklepy spożywcze ABC i Iwona ; Maszt Orange Polska S.A ; działki w k-ku Rożek ; sklep Chorten - Julian.

29.10 od godz. 8:00 do 14:30

Poręby, od 26 do 39

28.10 od godz. 8:00 do 12:00

Stawek, od 50 do 59, Mała Wieś, Kuflew, Kołacz, Jeruzal, 97,100 oraz działki 482,495, ul. Szkolna 20,22,22a,26,28,30,31,36,43 oraz działki 482,483,498,, ul. Żwirowa 4,6,10,12,14,18,24a oraz dzialki 494,510,518,, Waliska, od 1 do 23,25, od 28 do 32, Wola Stanisławowska, Podciernie, Huta Kuflewska, 9,16,24,27,37,63,65,73, oraz działki 398,427,431, Podskwarne, 94, 97 oraz działki 520 i 524,

29.10 od godz. 8:00 do 10:00