Bez prądu w mazowieckim. Gdzie 2.12 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (2.12 11:10) nie ma prądu w mazowieckim?

powiat białobrzeski

Osuchów, od 1 do 17, Miechów-Kolonia, od 55A do 67 Dom Weselny

2.12 od godz. 8:00 do 15:00

Dąbrówka

2.12 od godz. 8:30 do 12:30

powiat ostrołęcki

Drężek, 9,34,35,36,37,38

2.12 od godz. 8:00 do 13:00

Borawe, 154, 156, 157

2.12 od godz. 8:00 do 12:00

Dzwonek

2.12 od godz. 11:00 do 16:00

powiat przasnyski

Chorzele, ul. Kolejowa 16, 18, złącza kablowe

2.12 od godz. 8:30 do 13:30

powiat radomski

Gózd, od nr 1 do 40, Celiny Szlacheckie, od nr 43 do 48, Celiny Włościańskie, od nr 56 do 68

2.12 od godz. 9:30 do 13:30

powiat siedlecki

Borki-Sołdy, nr ZK 06z11159

2.12 od godz. 10:00 do 14:00