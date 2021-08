Bez prądu w mazowieckim. Gdzie 21.08 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim

powiat białobrzeski

Osuchów, ul. Mszczonowska nr 14 - 30, nr 56 - 60

24.08 od godz. 8:00 do 16:00

Stromiec, ul. Brzozowa, ul. Nowa, ul. Piaski, ul. Radomska, ul. Szkolna

25.08 od godz. 8:30 do 15:30

Stawiszyn, od nr 44 do 53;

27.08 od godz. 8:00 do 14:30

Dąbrówka, ul. Cicha, ul. Myśliwska, ul. Spokojna, ul. Borowikowa, ul. Jodłowa, ul. Wiosenna nr 11, ul. Pogorzelska od nr 23 i 42 A do Cichej

1.09 od godz. 9:00 do 13:00

powiat przysuski

Janówek, nr 5 - 12, ul. Graniczna, ul. Dolna

26.08 od godz. 8:00 do 12:00

Stanisławów, ul. Krótka od 1 do 12a,, ul. Młynarska od 1 do 27,, ul. Węgrowska od 1 do 13,, ul. Siedlecka od 2 do 26, działka 109,, ul. Podgraniczna 1, 2,, ul. Sokołowska 2, ul. Szkolna 2, ul. Rynek od 24 do 28,, ul. Cmentarna od 1 do 10, 18, 22,, ul. Łochowska od 1 do 10, od 17 do 33 nieparzyste , działka 447,, ul. Senatorska 2, od 3 do 17 nieparzyste, od 20 do 29, 31 działka 207,, ul. Kościelna 6, od 12 do 20 parzyste,, ul. Mińska 2, ul. Mała 1, ul. Przemysłowa 4

26.08 od godz. 8:30 do 12:30