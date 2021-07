Bez prądu w mazowieckim. Gdzie 2.07 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim

powiat radomski

Boża Wola, ul. Wiosenna, ul. Parkowa

2.07 od godz. 10:00 do 14:00

Niemianowice, od 10 do 17

2.07 od godz. 8:00 do 14:30

Skaryszew, ul. Bolesława Chrobrego od 1 do 18, ul. Radomska od 1 do 10, ul. Marii Skłodowskiej-Curie od 2 do 31

2.07 od godz. 8:00 do 14:00

Myśliszewice, od 1 do 20A, Groszowice, 108, od 266 do 272A, dz. 323/2, dz. 276, dz. 277, Szkoła Podstawowa

2.07 od godz. 8:00 do 11:30

Kowala-Duszocina, Kowalanka od nr. 7 do 24

2.07 od godz. 8:00 do 11:00

Wolanów, ul. Radomska, Kowalanka

2.07 od godz. 8:00 do 11:00

Młodocin Większy, od 7 do 70

2.07 od godz. 11:00 do 14:30