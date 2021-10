Bez prądu w mazowieckim. Gdzie 20.10 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (20.10 14:10) nie ma prądu w mazowieckim?

powiat kozienicki

Augustów, ul. Królewska, ul. Kolejowa, ul. Modrzewiowa, ul. Wspólna 1-25, ul. Leśna, ul. Szkolna

20.10 od godz. 8:00 do 14:30

powiat białobrzeski

Sucha, ul. Ogrodowa, ul. Polna, ul. Widok, ul. Nowa

20.10 od godz. 8:00 do 14:30

powiat siedlecki

Olędy, Bzów, Choja, Rzążew

20.10 od godz. 8:30 do 16:00

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim

powiat radomski

Boża Wola, Cegłów

22.10 od godz. 8:00 do 15:00

Jasieniec Iłżecki Górny, dotyczy odbiorców zasilanych ze stacji Jeasieniec 10;

21.10 od godz. 8:00 do 17:30

Strzałków, dotyczy odbiorców zasilanych ze stacji: Strzałków 3;

25.10 od godz. 11:00 do 14:30

Wojsławice, od nr 30 do 36 i od nr 63 do 69;

26.10 od godz. 8:00 do 12:30