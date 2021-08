Bez prądu w mazowieckim. Gdzie 18.08 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (18.08 10:08) nie ma prądu w mazowieckim?

powiat zwoleński

Dębnica, od 1 do 37

18.08 od godz. 8:00 do 15:00

powiat grójecki

Mogielnica, ul. Dziarnowska, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Polna, ul. Rudna Droga

18.08 od godz. 8:00 do 13:00

powiat radomski

Owadów, od nr 28 do 37A;

18.08 od godz. 8:00 do 14:00

Wilczna

18.08 od godz. 8:00 do 14:00

Owadów, od nr 28 do 37A + 139;, Wola Owadowska, od nr 75 do 76;

18.08 od godz. 8:00 do 14:30

Jedlanka, Osiedle,Zakład Silikaty,Drukarnia, Lipniak, Zagoździe, Kij, Kij kol., Gózd, od nr 41 do 105A

18.08 od godz. 9:00 do 13:00

powiat ostrołęcki

Zabiele-Piliki, od 15 do 31

18.08 od godz. 8:00 do 12:00