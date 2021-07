Bez prądu w mazowieckim. Gdzie 16.07 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim

powiat sochaczewski

Pawłowice, od 145 do 153

16.07 od godz. 8:00 do 10:00

Pawłowice, od 181 do 184

16.07 od godz. 10:00 do 12:00

powiat zwoleński

Rawica-Kolonia, od 17A do 27B

19.07 od godz. 8:00 do 15:00

Jasieniec-Kolonia, od 30 do 78 i Jasieniec 407

20.07 od godz. 8:00 do 15:00

Tynica, od 44 do 66

20.07 od godz. 8:00 do 15:00

Wólka Szelężna, 9 do 12 i 30

21.07 od godz. 8:00 do 15:00

Babin, 54 do 58 i od 79 do 79A, Wysocin, od 42 do 50, Stefanów, 42

22.07 od godz. 8:00 do 15:00

Sycyna-Kolonia, od 97 do 120

23.07 od godz. 8:00 do 15:00

powiat radomski

Myśliszewice, od nr 1 do 20A;, Groszowice, nr 108; od nr 266 do 272A; dz. 323/2; dz. 276;dz. 277; Szkoła Podstawowa;

16.07 od godz. 8:00 do 11:30