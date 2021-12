Bez prądu w mazowieckim. Gdzie 15.12 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w mazowieckim 15.12? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w mazowieckim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi wyłączenie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim powiat gostyniński Słomków, ul. Główna nr 92 - 100

15.12 od godz. 8:00 do 14:00 Jastrzębia, nr 112 M; Budynek gastronomiczno-usługowy Jastrzębia dz. 837/16; dz. 973/1; dz. 984/1;

20.12 od godz. 8:00 do 14:30 Nowa Wieś, od 1 do 21

15.12 od godz. 8:00 do 10:30 Stefanów, Sokolniki

16.12 od godz. 8:30 do 12:30 Nowa Wieś, od 29 do 34,, Ossówno, 45

21.12 od godz. 8:00 do 11:30 powiat miński Cegłów, Murowaniec

16.12 od godz. 8:00 do 15:00 Wólka Kobylańska, ul. Długa od 48 do 64, działki 157, 158,, ul. Rzeczna od 48 do 64, działki 157, 158,, ul. Lisia 2, 6, 9,, ul. Dębowa 6, działka 152, ul. Wesoła działka 146, 151,, ul. Polowa od 8 do 12 parzyste

15.12 od godz. 8:00 do 12:00

Wólka Kobylańska, ul. Długa od 30 do 44, działka 412,, ul. Mostowa 4, 4A, ul. Lawendowa działka 398,, ul. Krecia działka 399,

15.12 od godz. 12:00 do 14:00 Kolonia Janów, ul. Wojska Polskiego od 21 do 41,, Anielew, ul. Akacjowa od 35 do 46,, ul. Topolowa 13, ul. Dębowa 8

16.12 od godz. 9:00 do 13:00 Mrozy, ul. Nadrzeczna 105 firma Makrobet

17.12 od godz. 8:30 do 10:30 Sulejówek, ul. Bema od Armii Krajowej do Staszica, ul. Świętochowskiego 2, ul. 3 Maja 2, ul. Staszica od Bema do 3-go Maja

17.12 od godz. 9:00 do 13:00 Sulejówek, ul. Staszica Numery od ul. Krasińskiego do ul. 3-go Maja, ul. Krasińskiego Numery od ul. Głowackiego do torów PKP, ul. Kombatantów

20.12 od godz. 9:30 do 13:30

Sulejówek, ul. 3 Maja Od numeru 3 do numeru 13 oraz od numeru 2 do numeru 16.

21.12 od godz. 9:00 do 13:00 Dębe Wielkie, ul. Kościelna od 15 do 21 nieparzyste,, ul. Pedagogów od 1 do 17,

21.12 od godz. 9:00 do 11:30 powiat grodziski Gole, Murowaniec, Regów, Żaby

17.12 od godz. 8:00 do 15:00 Skuły, ul. Dębowa, ul. Ekologiczna

21.12 od godz. 8:00 do 16:00 Wólka Grodziska, ul. Wspólna, Kraśnicza Wola, Kozery, ul. Główna

16.12 od godz. 8:00 do 9:00 Wólka Grodziska, ul. Wspólna, Kraśnicza Wola, Kozery, ul. Główna

16.12 od godz. 18:00 do 20:00 Kozerki, ul. Wenus, ul. gen. G. Orlicz-Dreszera Skład Budowlany, ul. Merkurego, ul. Saturna, ul. Jowisza, Drukarnia

20.12 od godz. 7:00 do 10:00

Milanówek, ul. Królewska 4,6, ul. Rososzańska, ul. Turczynek 3

20.12 od godz. 8:30 do 10:30 Kozerki, ul. Wenus, ul. gen. G. Orlicz-Dreszera Skład Budowlany, ul. Merkurego, ul. Saturna, ul. Jowisza, Drukarnia

20.12 od godz. 18:00 do 20:00 Grodzisk Mazowiecki, ul. J. Fałata 5, 7

21.12 od godz. 10:00 do 14:00 powiat żyrardowski Grabce-Towarzystwo, ul. Żukowska

21.12 od godz. 8:00 do 16:00 powiat zwoleński Zawada Nowa, Kociołek, Wólka Bachańska

15.12 od godz. 7:30 do 10:30 Barycz Nowa, od 16 do 42

16.12 od godz. 8:00 do 15:00 powiat kozienicki Sławczyn, Oleksów, 28-38 , 96-98

15.12 od godz. 10:00 do 15:00 Małęczyn, ul. Księdza Ignacego Ziembickiego dz. 529;

21.12 od godz. 10:00 do 11:00

powiat sochaczewski Sarnów, 119-155 Tartak

16.12 od godz. 7:30 do 15:00

Wesoła, ul. Hiacyntowa od nr 24 do 38 – parzyste

15.12 od godz. 9:00 do 13:00 Wesoła, ul. Wilanowska od Jagiellońskiej do nr 27 i 18;, ul. Rembertowska, ul. Jagiellońska

16.12 od godz. 9:00 do 13:00 Wesoła, ul. Azaliowa Od numeru 1 do numeru 29, ul. Irysów Numery 54, 27, 29, ul. Hiacyntowa Numery 17, 19, 21, 23, 25.

21.12 od godz. 9:30 do 13:30 powiat lipski Zemborzyn Pierwszy, Nowa Wieś od 1 do 30 Nowiny 33 do 45 Helenów 20 do 21

17.12 od godz. 8:00 do 15:00 Rzeczniów, od 84 do 147 i od 223 do 229

17.12 od godz. 9:00 do 16:00 powiat grójecki Sadków Duchowny, Sadków Szlachecki, Sadków-Kolonia, Rosochów, Rożce, Aleksandrówka, Wola Grabska, Czekaj, Uleniec, Machnatka, Machnatka Parcela, Cesinów-Las, Lipie, Złota Góra

17.12 od godz. 9:00 do 16:00

powiat szydłowiecki Guzów, Łaziska, Chronów, Ciepła

15.12 od godz. 8:00 do 14:30 powiat radomski Parznice, ul. Jana Pawła II 114,118, 127, 129;, Walentynów, ul. Sobótki, Kowala-Stępocina, ul.: Jana Pawła II, Parkowa, Podleśna, Leśna, Floriańska, Boczna, Równa, Prosta, Osiedlowa, Dolna, Wspólna, Marii Walewskiej od nr 25, Radomska 86-97, Spacerowa 1-17, Zakątek 2-4, Stacja: Dom Weselny Chełmiński;

15.12 od godz. 8:30 do 13:30 Wielogóra, ul. Stawna od nr 17 do 34;

16.12 od godz. 8:00 do 14:30 Wielogóra, ul. Kościelna od nr 10 do 18; od 17 do 37 i Kościół;, ul. Polna od nr 1 do 10;

16.12 od godz. 8:00 do 14:30

Huta Mazowszańska, dz. 353/23;

16.12 od godz. 10:00 do 14:00 Dąbrówka Warszawska, nr 3-74A;, Wierzbica, ul. Brzozowa, ul. Błędowska, ul. Radomska nr 40, 40A,40B, 66(CPN);, ul. Leśna nr 1-90 dz.239/5,239/6, 259/1, 267,275, 276, 281, 285/1, 135/2;

17.12 od godz. 8:30 do 14:00

Skaryszew, ul. Zielona, ul. Gajowa, ul. Dzierzkowska, ul. Przyleśna, stacje obce: Skaryszew CPN; Skaryszew Hydrofornia; Skarpol Skaryszew;, Budki Skaryszewskie;

18.12 od godz. 14:00 do 17:00 Sołtyków, ul. Główna nr 104 dz. 370/2;

21.12 od godz. 13:00 do 14:00 Rajec Poduchowny, nr 32c; 32d; 41; 41a; 41d; dz. 698/19; dz. 698/20;

22.12 od godz. 9:00 do 11:00 Laski, Stare.

15.12 od godz. 11:30 do 15:00 Sobolew, ul. Kościelna, ul. Podlasie 1, ul. Pagórkowata 1, ul. Leszowa 14 i 20, ul. Kościuszki nieparzyste od 141 do 175 i parzyste od 192 do 232

21.12 od godz. 8:30 do 12:30 powiat białobrzeski Stara Błotnica, dotyczy odbiorców zasilanych ze stacji: Błotnica 1 i 2;, Kadłubek-Podlas, dotyczy odbiorców zasilanych ze stacji: Kadłub 1,2,3, Kurnik;, Kadłubska Wola, dotyczy odbiorców zasilanych ze stacji: Wola Kadłubska 1,2,3,4,5;, Kaszewska Wola, dotyczy odbiorców zasilanych ze stacji: Kaszewska Wola Gospodarstwo Rolne;, Młodynie Dolne, dotyczy odbiorców zasilanych ze stacji: Młodynie Dolne 1,2,3,4;, Młodynie Górne, dotyczy odbiorców zasilanych ze stacji: Młodynie Górne; Mleczarnia;, Maksymilianów, dotyczy odbiorców zasilanych ze stacji: Maksymilianów;

16.12 od godz. 8:00 do 15:00

Radom Radom, ul. 1905 Roku nr 49;

21.12 od godz. 10:00 do 11:00 powiat makowski Różan, ul. Polna od 40b do 67a

15.12 od godz. 8:00 do 13:00

Magnuszew Mały

15.12 od godz. 9:00 do 14:00 Łazy, nr 98A i dz 51/2 z ZK nr 08z05675

16.12 od godz. 9:00 do 13:00 powiat przasnyski Kwiatkowo, od 8 do 11

15.12 od godz. 8:00 do 13:00 powiat ostrołęcki Łęg Przedmiejski, 113, 121, 122, 123, 124, 125, 125A

15.12 od godz. 8:00 do 12:00 Wydmusy, od 115 do 137

15.12 od godz. 8:00 do 13:00 Łęg Przedmiejski, od 8 do 18, ul. Ostrołęcka 2, 4, 6, ul. Olszynowa, ul. Jabłoniowa, ul. Wrzosowa, ul. Grafitowa 17, 19, 23

15.12 od godz. 10:00 do 14:00

Wejdo, od 79 do 86

16.12 od godz. 8:00 do 12:00 Borawe, 174, 175, 176, 176A, 178A, 179, 181, 182, 183

16.12 od godz. 8:00 do 12:00 Chudek, od 94 do 101

16.12 od godz. 8:30 do 11:00 Wejdo, od 75 do 78

16.12 od godz. 11:00 do 15:00 Szafarnia, od 30 do 39A

16.12 od godz. 11:30 do 14:30 Czerwin, ul. Leśna od 1 do 5, ul. Polna od 2 do 6, ul. Lipowa 1, 1A, 2, 4

17.12 od godz. 8:00 do 14:30 Myszyniec, ZK 10zE8680

17.12 od godz. 11:00 do 15:00 Gocły, 1 i 2 oraz złącze kablowe nr 5916

17.12 od godz. 12:00 do 14:30 powiat siedlecki Krzesk-Majątek, Krzesk-Królowa Niwa od 159 do 258 + stacja obca Krzesk Pieczarki

15.12 od godz. 9:00 do 13:00

Przywory Duże, od nr 1 do 78 + ZK nr 06z06727

16.12 od godz. 7:00 do 11:00

Korczew, ul. ks. Stanisława Brzóski 18, Ośrodek Zdrowia , Dom Weselny

16.12 od godz. 9:00 do 13:00 Chodów, Chodów ZK nr 4153

17.12 od godz. 8:30 do 12:30 Krzesk-Królowa Niwa, Tęczki, Jakusze

17.12 od godz. 9:00 do 13:00 Stok Lacki, Stok Lacki ul. Różana nr ZK 4248 , 06z11087

17.12 od godz. 10:00 do 12:00 Siedlce Siedlce, ul. Romualda Traugutta do nr 14 oraz 17, ul. Kazimierzowska od ul. Traugutta do ul. Starowiejskiej od 16.12 godz. 22:30 do 17.12 godz. 2:30 Siedlce, ul. Stefana Starzyńskiego 4, 4E, 6, 8, 30, +ZK nr 06z05376, 06z05377, 06z05471, 06z07357, 06z07358 + Firmy PHU-MAR-POL, CALDO Jzolacja, CARS-AUTO-SERWIS, Magazyn Vioc , Polski Komitet pomocy Społecznej , Hurtownia Hydrauliczna, ul. Starowiejska 160

18.12 od godz. 10:00 do 14:00

powiat węgrowski Zambrzyniec

15.12 od godz. 7:30 do 11:00 Połazie

16.12 od godz. 6:30 do 8:00 Krypy

16.12 od godz. 6:30 do 8:00 Popielów

16.12 od godz. 6:30 do 8:00 Krypy, Kolonie., Zawady, Zalesie, Kolonie., Popielów, Rąbież, Połazie

16.12 od godz. 8:00 do 13:00 Zambrzyniec

16.12 od godz. 8:00 do 11:00 Matały

16.12 od godz. 11:30 do 15:00 Połazie

16.12 od godz. 13:00 do 14:30 Krypy

16.12 od godz. 13:00 do 14:30 Popielów

16.12 od godz. 13:00 do 14:30 Zgrzebichy

17.12 od godz. 8:00 do 11:30 Zgrzebichy

17.12 od godz. 11:30 do 15:00 Węgrów, ul. Szeroka 1-78., ul. Pogodna 1-50.

20.12 od godz. 9:00 do 10:00

Węgrów, ul. Władysława Sikorskiego, ul. Obrońców Westerplatte, ul. Północna, ul. Świerkowa, ul. Sosnowa, ul. Gdańska 60-116.

20.12 od godz. 10:00 do 14:00

Węgrów, ul. Szeroka 1-78., ul. Pogodna 1-50.

20.12 od godz. 14:00 do 15:00 Węgrów, Oczyszczalnia ścieków.

21.12 od godz. 8:30 do 12:30 powiat ostrowski Żachy-Pawły

15.12 od godz. 9:00 do 13:00 Turobin-Brzozowa

16.12 od godz. 9:00 do 13:00 Sumiężne

17.12 od godz. 8:30 do 12:00 powiat sokołowski Remiszew Duży, nr 19,21,22,23,23A,23B,24.

16.12 od godz. 8:30 do 12:30 powiat pułtuski Rozdziały

16.12 od godz. 9:00 do 13:00 Bartodzieje

17.12 od godz. 9:00 do 13:00 powiat wołomiński Małopole, maszt GSM.

17.12 od godz. 8:00 do 9:00 Księżyki, od 1 do 9a oraz działki letniskowe, Równe, 111

16.12 od godz. 9:30 do 13:30 Kobyłka, ul. Graniczna 43, ul. Źródnik 3

15.12 od godz. 9:00 do 13:00

powiat garwoliński Miastków Kościelny, ul. Piaskowa od numeru 1 do 16, ul. Szkolna od numeru 14, do numeru 18, ul. Górna od numeru 1 do numeru 35, Ryczyska

15.12 od godz. 8:30 do 12:30 Trojanów, od 40 do 49

17.12 od godz. 8:00 do 11:00 Korytnica, 79A, 82, 106A, 106B, 106D, 108

17.12 od godz. 8:30 do 12:30 Trojanów, od 28 do 39

17.12 od godz. 11:00 do 14:00 Nieciecz, od nr. 1 do 35

20.12 od godz. 8:00 do 12:00 Łukówiec, od 70 do 80

20.12 od godz. 9:00 do 13:00

powiat otwocki Otwock, ul. Laskowa od nr 81 do Wyszyńskiego

15.12 od godz. 11:00 do 14:00 Otwock, ul. Żurawia od Kolorowej do Sienkiewicza + 14 A , 14 B

17.12 od godz. 9:00 do 13:00

Józefów, ul. Zawiszy Numery od ul. Szerokiej do ul. Kopernika.

20.12 od godz. 8:30 do 11:00 Boryszew, Numery 1,37., Duchnów, ul. Wspólna Od numeru 1 do 31, Wiązowna, ul. Duchnowska Numery 93, 95.

21.12 od godz. 8:30 do 12:30 powiat sierpecki Zalesie, 33 do 35,, Kośminy, 1, 2, 2A, działka 163

21.12 od godz. 10:00 do 14:00 Marcelin, 1 do 17, działka 26, 37

21.12 od godz. 11:30 do 14:00 powiat pruszkowski Pruszków, al. Armii Krajowej 46, ul. Stanisława Berenta 18,3/5, ul. Kościelna 3,7,11,23,21, ul. Hubala 7

15.12 od godz. 7:00 do 8:30 Pruszków, al. Armii Krajowej 46, ul. Stanisława Berenta 18,3/5, ul. Kościelna 3,7,11,23,21, ul. Hubala 7

15.12 od godz. 15:30 do 16:30 Pruszków, ul. Andrzeja 2, 2a,4, 4a, 4d, 10, 1214,16, 18 ,20, 26, 26a, ul. Ewy 7, 16, 22,

21.12 od godz. 8:00 do 9:00

Pruszków, ul. Andrzeja 2, 2a,4, 4a, 4d, 10, 1214,16, 18 ,20, 26, 26a, ul. Ewy 7, 16, 22,

21.12 od godz. 15:00 do 16:00 powiat warszawski zachodni Kampinos A, ul. Ogrodowa, ul. Baśniowa 2,4, nr 11,47,48,49,50,51, Kampinos, ul. Szkolna 3,4, ul. Wiosenna 7, ul. Klonowa 8, ul. Fryderyka Chopina 2

15.12 od godz. 8:30 do 14:30 Wiejca, od nr 45 do 86

15.12 od godz. 8:30 do 14:30

Kampinos, ul. Niepokalanowska 8B,12,52A,54,56,56A,57,58,59 ,, ul. Klonowa 1,2,3,4

16.12 od godz. 8:30 do 14:30 Izabelin C, ul. Józefa Chełmońskiego 2,,2A,2B, ul. 3 Maja 30,32,34,36,38, ul. Jana Matejki od nr 2 do nr 18

17.12 od godz. 8:30 do 14:30 Kampinos, ul. Fryderyka Chopina od nr.18 do nr 58, ul. Władysława Reymonta od nr 1 do 15, ul. Macieja Boryny, ul. Partyzantów od nr 1 do nr 8A,, ul. księdza Kazimierza Skibniewskiego 1

17.12 od godz. 8:30 do 14:30

Strzyżew

20.12 od godz. 8:30 do 14:30 Wiejca, Wilkowa Wieś, od 30 do 64, ul. Fryderyka Chopina 171

20.12 od godz. 8:30 do 14:30 Kampinos, ul. Partyzantów od nr 28 do nr30, ul. Spółdzielców 5A,6,7, Józefów, 1,1A,1B,1C,2,2A

21.12 od godz. 8:30 do 14:30 Łomianki Dolne, ul. Łużycka 2-48D, ul. Majora Bronisława Kamińskiego 34-43, ul. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Krajobrazowa, ul. Brzegowa 3-74K, ul. Azalii, Lawendowa, Gajowa od numeru 1 do 21D

15.12 od godz. 8:30 do 12:30 powiat przysuski Janówek, ul. Trakt Partyzancki 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30

15.12 od godz. 9:00 do 13:00 powiat legionowski Jachranka, 5, 5A, 6H, 10E-H, 11C, 48E, 49, 50, 56, 70, 72, 75, 79, 79A, 79C, 80C, 81, 81B, 82, 83B, 84A, 84B, 85, 86, 87, 88, 88A, 94, 94A, 102B, 105E, 110, 119B, 121A, 392, 400, ul. Maciejki, ul. Majowa 4, 6, ul. Nad Zalewem 2, 4, ul. Polnego Wiatru, ul. Wczasowa, ul. Widokowa, ul. Zegrzyńska 3, 5, 9, 10, 11, 13, 13A, 15, 15A, 17, 18, 18A, 18D, 20, 22, 25, 26, 30, 31, 34, 34A, 35, 37, 42, 43, 46, 50, 50A, 54, ul. Gajowa, Skubianka, od nr 1 do 42, ul. Baśniowa, ul. Korzenna, ul. Nasturcji, ul. Piwonii, ul. Rusałki, ul. Turkusowa 5, 7, ul. Zegrzyńska

15.12 od godz. 11:00 do 14:00

Marynino, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 10, 11A, 12, 13, 14, 15A, 16, 17, 18, 18A, 19, 19A, 20, 21, 21A, 22, 22A, 23, 24, 25, 25B, 25C, 26, 26C, 27, 28, 29, 29A, 30, 30I, 31, 32, 33, 33D, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40A, 40G, 40H, 40I, 41, 42, 42A, 43, 43A, 45, 46, 46A, 46B, 47, 47A, 48, 49A, 50, 54, 54D, 55, 64, 81, 81/3, 81/34, 83-2, 89, Prosta, Przyjazna, Sosnowa, Cynamonowa, ul. Cedrowa, ul. Dębowa, ul. Leszczynowa, ul. Leśny Zakątek, ul. Sezamkowa, ul. Słoneczna, ul. Żaglowa, Serock, ul. Moczydło, ul. Chabrowa, ul. Pod Lasem, ul. Żytnia, Dębinki, Kępiaste, Pobyłkowo Małe 45, 62, 63, 65, 66, 66A, Wólka Zalewska 9, 10, 11A, 12

16.12 od godz. 9:00 do 13:00

Legionowo, ul. Olszankowa 1-27, 28, 28A-D, 30, 30A, 32, 34, 34A, 34B, ul. Bolesława Leśmiana, ul. Adama Asnyka, ul. Projektowana, ul. Jana Kossaka

16.12 od godz. 9:00 do 13:00 powiat nowodworski Adamówek, ul. Brzozowa 5, 10, 35, 39, dz.79/2, dz.92/8, dz.127/5, dz.127/6, dz.127/9

16.12 od godz. 8:00 do 12:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty Inne wyłączenia prądu Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

