Bez prądu w mazowieckim. Gdzie 15.07 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (15.07 9:15) nie ma prądu w mazowieckim?

powiat białobrzeski

Stromiec, Stromiec Folwark 1-44

15.07 od godz. 7:30 do 12:00

powiat lipski

Borowiec, od 1 do 10

15.07 od godz. 8:00 do 15:00

powiat zwoleński

Jasieniec-Kolonia, od 86 do 134

15.07 od godz. 8:00 do 15:00

powiat grójecki

Oleśnik

15.07 od godz. 8:00 do 13:00

powiat radomski

Wsola, ul. Warszawska od nr 73 do nr 94 i od nr 85 do nr 91;, ul. Polna od nr 1 do nr 5 + Autoszrot;, ul. Lotnicza od nr 4 do 32 i od 1 do 15; dz. 273/1;+ Lotnisko + Strzelnica;, ul. Krótka nr 7; dz. 145/10;, ul. Spokojna dz. 271;, nr 85A; 97; 97A; 105 C,D; 147A; dz. 251/4; dz. 245/1; dz. 261; dz. 242/1;

15.07 od godz. 8:00 do 11:00