Bez prądu w mazowieckim. Gdzie 14.12 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim

powiat gostyniński

Słomków, ul. Gościniec nr 1 - 40

14.12 od godz. 8:00 do 16:00

Słomków, ul. Główna nr 92 - 100

15.12 od godz. 8:00 do 14:00

Nowa Wieś, od 1 do 21

15.12 od godz. 8:00 do 10:30

Stefanów, Sokolniki

16.12 od godz. 8:30 do 12:30

Nowa Wieś, od 29 do 34,, Ossówno, 45

21.12 od godz. 8:00 do 11:30

Nowa Wieś, ul. Główna od numeru 88 i 89 do numeru 80 i 77, ul. Jaśminowa od numeru 5 do 15,, ul. Prosta od numeru 1, 1a do numeru 7, ul. Sportowa od numeru 1 i 6 do ulicy Głównej, ul. Łąkowa 7A, ul. Orla od numeru 5 do 11 oraz numer 2 i 2 a,, ul. Wiosenna 5, 6 ,7, 8 i 8A,, ul. Zielona 5 ,7 i 2

14.12 od godz. 12:00 do 15:00