Bez prądu w mazowieckim. Gdzie 13.12 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (13.12 8:09) nie ma prądu w mazowieckim?

powiat żuromiński

Dąbrowice, nr 208 - 215

13.12 od godz. 8:00 do 16:00

powiat gostyniński

Marianów, Marianów od Nr domu 1 do Nr domu 40

13.12 od godz. 8:00 do 11:00

powiat lipski

Ciepielów-Kolonia, od 36 do 48, Pcin, od79 do 83

13.12 od godz. 8:00 do 14:00

powiat białobrzeski

Czyżówka, dotyczy odbiorców zasilanych ze stacji: Kobylnik 1,2; Farma Drobiu; Czyżówka 1,2;

13.12 od godz. 8:00 do 15:00

powiat radomski

Rzeczków, nr 16A; 20; 20A; 21;

13.12 od godz. 8:00 do 14:00

powiat ostrołęcki

Olszewo-Borki, ul. Średnia 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 23A, ul. Karola Szymanowskiego 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 14, 15, 19, ul. Józefa Chełmońskiego 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, ul. Ksawerego Dunikowskiego 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 25

13.12 od godz. 8:00 do 11:00