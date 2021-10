Bez prądu w mazowieckim. Gdzie 13.10 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (13.10 10:10) nie ma prądu w mazowieckim?

powiat żyrardowski

Wiskitki, ul. Słoneczna, ul. Guzowska nr 10 - 26

13.10 od godz. 8:00 do 16:00

powiat lipski

Przedmieście Bliższe, Przedmieście Blizsze od nr 48 do nr 140,, Przedmieście Dalsze, , Przedmieście Dalsze od nr 1 do nr 5

13.10 od godz. 8:00 do 15:00

powiat zwoleński

Zwoleń, ul. Wiślana WIŚLANA od nr 85 -do nr 117

13.10 od godz. 8:00 do 14:00

powiat kozienicki

Augustów, Augustów k.Pionek

13.10 od godz. 9:00 do 11:30

Garbatka-Dziewiątka, nr domów od 5 do 38 ,nr domów 1-4 , G-tka Zbyczyn 26 - 32 , kurnik, Kurnik (Gnyś) ,-Tawerna , Zbyczyn nr 30

13.10 od godz. 9:00 do 13:30

powiat ostrołęcki

Pupkowizna, od 53 do 61 , 68

13.10 od godz. 8:00 do 12:00