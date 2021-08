Bez prądu w mazowieckim. Gdzie 12.08 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w mazowieckim 12.08? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 12.08 w mazowieckim. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w mazowieckim. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim powiat żyrardowski Niemieryczew, nr 1 - 20, Wola Pękoszewska, nr 109 -110

12.08 od godz. 8:00 do 16:00 powiat grodziski Holendry Baranowskie, nr 70 - 80

12.08 od godz. 9:00 do 14:00 Ojrzanów, ul. Obłoczka, ul. Tarczyńska, ul. Kasztanowa

17.08 od godz. 8:00 do 14:00 Osowiec, ul. Kalinowa, ul. Rybna, ul. Sosnowa

19.08 od godz. 8:00 do 11:00 Milanówek, ul. Wojska Polskiego 15,17,19,19A,, ul. Jana Kasprowicza od nr 1 do nr 20, ul. Ludna od nr 1 do nr 21,, ul. Krucza 2,4,6,8

12.08 od godz. 9:00 do 13:00 Grodzisk Mazowiecki, ul. J. Montwiłła 1,3

16.08 od godz. 9:00 do 13:00 Grodzisk Mazowiecki, ul. Radomska, ul. Kielecka

17.08 od godz. 9:00 do 13:00

Chrzanów Duży, 30A,31D,45,46,47,48,48A,49,55,57,69,69A,71,, Betoniarnia, Skład drewna

20.08 od godz. 9:00 do 13:00 powiat białobrzeski Osuchów, ul. Mszczonowska nr 14 - 30, nr 56 - 60

24.08 od godz. 8:00 do 16:00 Krzywda, ul. Leśna nr 16

17.08 od godz. 9:30 do 13:30 powiat zwoleński Policzna, Gospodarstwo Kacperczyk Oczyszczalnia

12.08 od godz. 8:00 do 14:00 powiat radomski Przyłęk, od 21A do 53

13.08 od godz. 8:00 do 14:00 Młodocin Mniejszy, od nr 20 do 47A;

12.08 od godz. 8:00 do 11:30 Jedlnia-Letnisko, ul. Kolejowa od nr 77 do 85;, ul. Staroradomska nr 53; 55;, ul. Zacisze od nr 2 do 4C;, ul. Stawowa od nr 1 do 10;, ul. Południowa nr 1 i 3A;, ul. Rodzinna nr 2;

12.08 od godz. 8:00 do 11:00

Rożki, od nr 18 do 35; Sklep Spożywczy;

12.08 od godz. 8:00 do 14:30 Gębarzów-Kolonia, nr 7-49, dz. 92/1; 103/1; 171/1; 203/1; 214; 268/7; 268/17;

12.08 od godz. 8:30 do 12:30 Młodocin Mniejszy, od nr 48 do 54; Kościół; Plebania;Sklep Spożywczy: Iwona i ABC;Maszt Orange Polska S.A.; Działki w k-k Rożek; Firma Handlowo-Usługowa Anna Parszewska;

12.08 od godz. 11:30 do 14:30 Młodocin Mniejszy, od nr 1 do 13;

13.08 od godz. 8:00 do 14:30 Groszowice, ul. Dębowa Wrzosów od nr 6 do 22;, ul. Chabrowa Wrzosów od nr 2 do 51;, ul. Kalinowa Wrzosów od nr 4 do 41;, ul. Księżycowa Wrzosów nr 3; 26; dz. 1021/18;, Wrzosów ul. Luźna od nr 1 do 7;, Wrzosów ul. Konwaliowa nr 2; dz. 222/3;, Wrzosów nr 138;, Groszowice dz. 216/4,5; dz. 216/12; dz. 217/7; dz. 410; dz. 411;

13.08 od godz. 11:30 do 14:30

Makowiec, ul. Radomska nr 152;, ul. Słowackiego od nr 100 do 106;

16.08 od godz. 8:00 do 14:30 Wola Goryńska, od nr 28 do 43;

16.08 od godz. 8:00 do 14:30 Skaryszew, ul. Szkolna od nr 1 do 9;, ul. Wojska Polskiego od nr 8 do 10;, ul. Jana Matejki od nr 2 do 14;

17.08 od godz. 8:00 do 14:30 Owadów, od nr 28 do 37A + 139;, Wola Owadowska, od nr 75 do 76;

18.08 od godz. 8:00 do 14:30 Owadów, od nr 28 do 37A;

18.08 od godz. 8:00 do 14:00 Skaryszew, ul. Wojska Polskiego od nr 2 do 16A;

19.08 od godz. 8:00 do 11:00

Skaryszew, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego od nr 42 do 53 i nr 35A;

19.08 od godz. 10:30 do 14:30

Skaryszew, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego od nr 1 do 29 i od nr 6 do 40;

20.08 od godz. 8:00 do 14:30 Skaryszew, ul. Polna od nr 3 do 16;, ul. Partyzantów od nr 2 do 24 i od nr 5 do 11A;, ul. Adama Mickiewicza od nr 24 do 26;, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego nr 2;, ul. Ignacego Krasickiego nr 1;

20.08 od godz. 8:00 do 14:30 Jedlanka, Osiedle,Zakład Silikaty,Drukarnia,, Lipniak, Zagoździe, Kij, Kij Kol., Gózd, od nr 41 do 105A, Wólka Zastawska, Zastawie, Żdżary, Jagodne, Jagodne Jednostka Wojskowa oraz nr 59,65,66

18.08 od godz. 7:30 do 8:30 Jedlanka, Osiedle,Zakład Silikaty,Drukarnia, Lipniak, Zagoździe, Kij, Kij kol., Gózd, od nr 41 do 105A

18.08 od godz. 9:00 do 13:00 Janów, ul. gen. Władysława Andersa 70, 72, 74, 75, 75A, 76, 77, ul. Pohulanka 103, 97, 109, 111, 115, 117, 119,

16.08 od godz. 9:00 do 13:00

Janów

20.08 od godz. 9:00 do 13:00 Jabłonna, ul. Dworkowa, ul. Jasna, ul. Marmurowa, ul. Milenijna, ul. Nad Smużną Dolinką, ul. Przylesie 3, 6, ul. Szkolna, ul. Wiosenna, Wyszyńskiego 30

13.08 od godz. 9:00 do 13:00 powiat lipski Przedmieście Bliższe, od 121 do 132

25.08 od godz. 8:00 do 11:00 Przedmieście Bliższe, od 86 do 118

25.08 od godz. 11:00 do 12:00 powiat grójecki Błędów, ul. Stary Rynek, Fabianów, Zofiówka

16.08 od godz. 8:00 do 13:00

Mogielnica, ul. Dziarnowska, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Przejazd, ul. Rynek, ul. Szkolna

17.08 od godz. 8:00 do 13:00 Mogielnica, ul. Dziarnowska, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Polna, ul. Rudna Droga

18.08 od godz. 8:00 do 13:00 Ługowice

19.08 od godz. 8:00 do 13:00

Żdżary

20.08 od godz. 8:00 do 13:00 Oleśnik, Zofiówka

23.08 od godz. 8:00 do 13:00 Oleśnik, Zofiówka

24.08 od godz. 8:00 do 13:00 Ignaców

25.08 od godz. 8:00 do 13:00 Ignaców

26.08 od godz. 8:00 do 13:00 Ignaców, 7, 9, 10

16.08 od godz. 10:30 do 14:30 powiat kozienicki Augustów, od nr 40a do 58; dz. 88/1; dz. 69/3; dz. 76/1; dz. 76/2;, Kosów, nr 8;, Młodocin Mniejszy, od nr 59 do 75A; dz. 415; 419; 424; 1206/1;, Młodocin Parafia(Plebania);, Młodocin Większy, od nr 62 do 84A;

13.08 od godz. 8:00 do 11:30 Radom Radom, ul. Juliusza Słowackiego nr 237;

16.08 od godz. 8:00 do 10:00 Radom, ul. Juliusza Słowackiego nr 227 do 323; 298 do 328;, ul. Stefana Banacha nr 117 do 129;, ul. Leszczynowa nr 1 do 7; 2 do 8;, ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego nr 1 do 27; 2 do 20; dz. 26/6 do 26/11;, ul. Jana Gauze nr 1 do 5; 2 do 8;

17.08 od godz. 8:00 do 14:30

powiat ostrołęcki Jazgarka, 8A

12.08 od godz. 8:00 do 10:00 Wydmusy, od 30 do 46

12.08 od godz. 9:00 do 13:00 Jazgarka, 8A

12.08 od godz. 9:00 do 13:00

Gocły, Gocły Kolonia

13.08 od godz. 12:00 do 16:00 Gumki, od 1 do 11

16.08 od godz. 9:00 do 13:00 Chudek, od 97A do 101

17.08 od godz. 8:00 do 12:00 Chudek, od 94 do 96

17.08 od godz. 11:30 do 14:30 Zabiele-Piliki, od 15 do 31

18.08 od godz. 8:00 do 12:00 Baranowo, ul. Niepodległości od 1 do 33, Zespół Szkół w Baranowie, ul. Marii Konopnickiej od 20 do 23, ul. Zygmunta Padlewskiego 5, 7, 9, 12, 14, 16, OSP Baranowo, ul. Antoniego Madalińskiego od 1 do 16, ul. Targowa od 1 do 8

18.08 od godz. 9:00 do 13:00

Białobrzeg Dalszy, ul. Cicha 1, 2, 3

18.08 od godz. 9:00 do 12:00 Łęg Przedmiejski, od 85 do 100

20.08 od godz. 8:00 do 12:00 Kordowo, ul. Królewska od 1 do 19, ul. Bolesława Chrobrego cała, od 1 do 13, 58

20.08 od godz. 9:00 do 13:00 powiat otwocki Czarnowiec, od 42 do 50, ul. Działkowa 12, 14, 16, 18, 20, 14, 16, 18, 37, ul. Topolowa, ul. Dębowa, ul. Brzozowa 2, 4, 6,, ul. Baśniowa

12.08 od godz. 8:30 do 12:30 Wola Ducka, ul. Słoneczna od Lubelskiej do nr. 12, 9

16.08 od godz. 9:00 do 12:00 powiat makowski Głódki

12.08 od godz. 9:00 do 13:00 Szczuki, od 11 do 17, od 25 do 52, od 82 do 92, przepompownie, złącza kablowe

17.08 od godz. 8:00 do 12:00

Guty Małe

17.08 od godz. 9:00 do 13:00

Młodzianowo, od 4 do 22, od 27 do 29, złącza kablowe

17.08 od godz. 11:00 do 15:00 Młynarze

18.08 od godz. 9:00 do 13:00 Różan, ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Wincentego Witosa, stacja paliw SHELL, CHRONO-AUTO

19.08 od godz. 8:30 do 12:30 Łazy, nr 25I i 25J

17.08 od godz. 8:30 do 10:30 Łazy, nr 371

20.08 od godz. 11:00 do 13:30 powiat przasnyski Opaleniec, od 1 do 23, Kościół, Tartak, Chorzele, ul. Grunwaldzka 99, 99A

18.08 od godz. 10:00 do 14:00 powiat gostyniński Nowa Wieś, ul. Kolejowa 1C, ul. Władysława Reymonta od 1 do 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20A, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, ul. Kościelna od 1 do 21A, ul. Ostrołęcka 2, 4, Sklep Spożywczy

19.08 od godz. 8:00 do 12:00

Nowa Wieś, ul. Ostrołęcka 5, 7, 8, sklep spożywczy, apteka, 9, 10, 11, 12, 13A, ul. Kościelna 13, 18, 18a, 18b, 18c, 20, 20a, 20b, 20d

19.08 od godz. 11:30 do 14:30 Osiny, ul. Miła 1, 2, ul. Polna 80, ul. Warszawska 2,4,8,10,18,26,28,30,32,, ul. Wiejska 4,7,9, od 11 do 26,, ul. Wierzbowa 1, 2, ul. Cicha 1, ul. Polna działka 96, Nowe Osiny, ul. Miodowa 36 działka 212, Kolonia Janów, 8, 34, ul. Słoneczna 5B,8, 8A, 8C, 9, 9B 10, od 19 do 38, 42, działka 28, ul. Wojska Polskiego 4, 6, ul. Leśna 5, od 11 do 29, 35, 41, 44,, Budy Janowskie, 22C, 24B, 24E, 27, 29, 30,, ul. Jaśminowa 3, 5, 8, ul. Jarzębinowa 4, ul. Spacerowa 11

16.08 od godz. 8:00 do 10:00

powiat siedlecki Chromna, nr ZK 06z10442, 3863

12.08 od godz. 11:00 do 15:00 Przesmyki, ul. 11 Listopada od nr 1 do nr 24 w tym UG, poczta, Bank, Wieża, ul. Narutowicza nr 7 + kościół, ul. Kościuszki nr 3

17.08 od godz. 10:00 do 14:00 Pieńki, Pieńki Wyczólskie od nr 12 do 17 ,24, 80A, + ZK 3856, 3912, 4489

18.08 od godz. 9:00 do 13:00 Lipniak, Zagoździe, Kij, Kij Kol., Wólka Zastawska, Zastawie, Żdżary, Jagodne, Jednostka Wojskowa oraz nr 59,65,66

18.08 od godz. 13:00 do 14:00 Kukawki

17.08 od godz. 8:00 do 12:00 Jagodne, od numeru 1 do numeru 14, Bramka, od numeru 1a do numeru 11, Sokola, Kokoszka, Gózd, od numeru 1 do numeru 97

18.08 od godz. 8:30 do 11:30

Chrośla, działka 254, ul. Optymistów działka 82, ul. Warszawska 15

19.08 od godz. 10:00 do 14:00 powiat wołomiński Postoliska, ul. Jadowska 66,68,68A,68B,4b, ul. Nikodema Godlewskiego 10A,12,15,16,17,1b, 28,36,42,44,46,48, ul. Rusałki 4,11,14,16,17,19,20,23,28,32,3b, ul. Żwirowa 2b, ul. Wiewiórcza 4,5,6, ul. Zajazdowa 2b, ul. Ogrodowa 15,17,2b, ul. Wodna 4,6,8,10,12,14, ul. Dojazdowa 1b, ul. Kazimierzów 29,1b

12.08 od godz. 9:00 do 13:00 Tłuszcz, ul. Zaściankowa nr 64,6,6A,7,7A8,9,9A,12A,14,16,18,ZK-1., ul. Jana Kasprowicza nr 4,6,25, 2b.n., ul. Nowa nr 45., ul. Zaściankowa nr 10,10A,10B,12,12B,6b.n., ul. Wspólna 1-FIRMA MAGNET

19.08 od godz. 9:00 do 13:00 Marki, ul. Jutrzenki budynki w zabudowie szeregowej numer 18, 18A, 18B, 15, 15A, 17, 17A, 19, 19A

12.08 od godz. 8:00 do 12:00 powiat ostrowski Grębki

12.08 od godz. 9:00 do 13:00

Małkinia Mała-Przewóz

16.08 od godz. 9:00 do 13:00 Przyborowie-Kolonia

17.08 od godz. 9:00 do 13:00 Małkinia Mała-Przewóz

18.08 od godz. 9:00 do 11:00 Pólki

19.08 od godz. 9:00 do 13:00 Grębki

20.08 od godz. 9:00 do 13:00 powiat węgrowski Borzychy, ul. Podlaska 52 do 82., ul. Wiejska, ul. Młynarska, ul. Piaskowa Ferma Drobiu.

16.08 od godz. 8:30 do 12:30 Szczurów, Roguszyn

17.08 od godz. 8:30 do 12:30 Topór

18.08 od godz. 8:00 do 12:00 Mrozowa Wola

19.08 od godz. 8:00 do 12:00 Czerwonka, od numeru 31 do 35, w tym szkoła i TOPAZ.

19.08 od godz. 8:30 do 12:30 Węgrów, ul. Podlaska Targowisko Miejsce i biurowiec Wody Polskie.

22.08 od godz. 8:00 do 12:00

powiat wyszkowski Blochy

16.08 od godz. 9:00 do 13:00 Wyszków, ul. Boj. o Wolność i Demokrację od nr 1 do nr 31., ul. Robotnicza od nr 2 do nr 32., ul. Partyzantów nr 2,3,4,5., ul. Spokojna od nr 2 do nr 40 parzyste., ul. Wiśniowa nr 1,2,4,6,8,8A,9,10,11,12., ul. Białostocka nr 54,52,50,48,48A,46,59,57,44C,61,34,32,53,30B,30,28A,36,36A,63,61,38,42,69,67,38A,75,73,44,77, ZK1-3418., ul. Bohaterów Armii Krajowej 27,34,29,29A,31,33,12,35,37,39,41,43,46,ZK-KANAL.48,49,53,55,57,59,61,61A,61B,13,29, ZK -3252,1790,1791,1424., ul. Nadgórska nr 1,2,3,7,ZK., ul. Plażowa nr 5,23,29,31,33,ZK1, ZK2-3349., ul. Białostocka nr 18,18a,18b,20,20a,22,22A,22B,24,26A,26B,37,39A,39B,41, Zak. Pogrzebowy, Piekarnia+Sklep-Powierża., ul. Zakręzie nr 10A,22A,26,28A,28B,28C,50,52,52A,58A,60,67,69,69A,71,73,2b.n., ul. Kalinowa nr 1,7,8,9., ul. Jagodowa nr 10,3b.n., ul. Jarzębinowa nr 2,5,7,9,1b.n., ul. Zakręzie nr 8C,15B,17B, od nr 35 do nr 55(nieparzyste), nr 42, 5b., ul. Kameralna

18.08 od godz. 9:00 do 13:00 Stara Pecyna, od nr 1 do nr 19., od nr 20 do nr 42, studnia b.n.

20.08 od godz. 9:00 do 15:00

powiat pułtuski Lutobrok, Pniewo, Kościelne., Pniewo-Kolonia

16.08 od godz. 9:00 do 13:00 powiat sokołowski Dzierzby Szlacheckie, Dzierzby Włościańskie

17.08 od godz. 8:00 do 9:00 Dzierzby Włościańskie, 6 Kol.

17.08 od godz. 8:00 do 9:00 Ceranów, nr 230-259.

17.08 od godz. 9:00 do 13:00 Dzierzby Szlacheckie, Dzierzby Włościańskie

17.08 od godz. 10:00 do 11:00 Dzierzby Włościańskie, 6 Kol.

17.08 od godz. 14:00 do 15:00 Dzierzby Szlacheckie, Dzierzby Włościańskie

17.08 od godz. 14:00 do 15:00 Jabłonna Średnia, ul. Długa 1,3.

18.08 od godz. 8:30 do 12:30 Dolne Pole, od numeru 1 do 4.

19.08 od godz. 11:30 do 14:30 Baczki, dla odbiorców zasilanych ze stacji Baczki 07-0375, obwód nr. 2.

20.08 od godz. 8:00 do 12:00

Krzemień-Zagacie, od numeru 21 do 58.

20.08 od godz. 8:30 do 12:30 powiat miński Kuflew, od 12 do 14, + działki 1098, 619

12.08 od godz. 9:00 do 13:00 Ładzyń, od 18a do 32a, ul. Dębowa 5 od 14 do 19, ul. Spacerowa 3,5,19, ul. Stanisławowska 8,14, ul. Szkolna od 4 do 6,10, ul. Wiklinowa 3, Wólka Wybraniecka, 1, Szymankowszczyzna, działka 41, Lubomin, Wólka Czarnińska, Suchowizna

12.08 od godz. 9:00 do 13:00 Okuniew, ul. Poligonowa od Warszawskiej do nr 53/54, ul. Warszawska od 1 do Chmielnej, ul. Koszykowa, ul. Rattanowa, ul. Szkolna od Warszawskiej do nr 1, ul. Konopnickiej, ul. Projektowana

12.08 od godz. 9:00 do 12:00 Karolina-Kolonia, ulica Główna od 107 do 139 nieparzyste, 159, od 120 do 142 i 168 parzyste

17.08 od godz. 9:00 do 13:00

Ładzyń, od 18a do 32a,, ul. Dębowa 5, od 14 do 19, ul. Spacerowa 3, 5, 19, ul. Stanisławowska 8, 14, ul. Szkolna od 4 do 6, 10, ul. Wiklinowa 3, Wólka Wybraniecka, 1, Szymankowszczyzna, działka 41, Lubomin, Wólka Czarnińska, Suchowizna

17.08 od godz. 9:00 do 13:00 Sulejówek, ul. Żeromskiego od nr 1 do 7, ul. 11 Listopada 97, 97a, ul. Żeromskiego od Kruczkowskiego do nr 17

18.08 od godz. 8:00 do 18:00 Sulejówek, ul. Dworcowa od Legionów do Piłsudskiego + nr 111D, ul. 11 Listopada od Żeromskiego do 1 Armii WP, ul. Legionów, ul. Oleandrów, ul. Pierwszej Kadrowej, ul. Aleja Piłsudskiego od Dworcowej do Paderewskiego, ul. Żeromskiego od 11-go Listopada do Paderewskiego, ul. Bogusławskiego, ul. Paderewskiego od Piłsudskiego do Żeromskiego i od Piłsudskiego do nr 84 i 49, ul. Krasickiego od Paderewskiego do nr 27;, ul. Harcerska od Krasickiego do nr 5a/8, ul. Dojazdowa

18.08 od godz. 8:30 do 10:00

Wólka Wybraniecka, 3

18.08 od godz. 9:00 do 13:00 Sulejówek, ul. Dworcowa od Legionów do Piłsudskiego + nr 111D, ul. 11 Listopada od Żeromskiego do 1 Armii WP, ul. Legionów, ul. Oleandrów, ul. Pierwszej Kadrowej, ul. Aleja Piłsudskiego od Dworcowej do Paderewskiego, ul. Żeromskiego od 11-go Listopada do Paderewskiego, ul. Bogusławskiego, ul. Paderewskiego od Piłsudskiego do Żeromskiego i od Piłsudskiego do nr 84 i 49, ul. Krasickiego od Paderewskiego do nr 27;, ul. Harcerska od Krasickiego do nr 5a/8, ul. Dojazdowa

19.08 od godz. 8:30 do 10:00 Sulejówek, ul. Paderewskiego od Grabskiego do nr 47/80, ul. Bogusławskiego od nr 1 do 33;, ul. Żeromskiego od Paderewskiego do Moniuszki

19.08 od godz. 8:30 do 14:00

Królewiec, ul. Graniczna od 6 do 46, ul. Słoneczna, ul. Turkusowa, ul. Południowa, ul. Wspólna od 23 do 39 nieparzyste, od 38 do 66, i od 72 do 78 parzyste

19.08 od godz. 9:00 do 13:00

Okuniew, ul. Sadowa, ul. Lipowa, ul. Akacjowa, ul. Wesoła, ul. Wiosenna, ul. Cmentarna, ul. Jabłoniowa, ul. Parkowa, ul. Krótka, ul. Długa

20.08 od godz. 9:00 do 13:00 Ładzyń, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 16, 17, od 34 do 39, ul. Leśna 8, 19, oraz działka 460,, ul. Miła, ul. Szkolna 18, ul. Zamiejska, ul. Świerkowa, ul. Słoneczna od 1 do 13

20.08 od godz. 9:00 do 13:00 powiat garwoliński Tarnów

17.08 od godz. 8:30 do 12:30 Żabianka, od numeru 1 do numeru 9, Trojanów SKR

17.08 od godz. 9:00 do 13:00 Wola Korycka Górna, od numeru 88 do numeru 95

18.08 od godz. 8:00 do 12:30 Garwolin, ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego od numeru 51 do numeru 87, ul. Batalionów Chłopskich od numeru 19 do numeru 41 i od numeru 34 do numeru 66, ul. I Pułku Strzelców Konnych nr 4,, ul. Armii Krajowej od numeru 1 do numeru 22

19.08 od godz. 8:30 do 12:00

Uśniaki, od numeru 1 do numeru 22

20.08 od godz. 8:30 do 12:30 powiat sochaczewski Wesoła, ul. Armii Krajowej od Lipowej do Orlej, ul. Orla od A.K. do Dworcowej, ul. gen. Władysława Sikorskiego od Orlej do Świerkowej, ul. Bartosza Głowackiego od Orlej do nr 166A, Sulejówek, ul. Moraczewskiego od nr 48 do Orlej, ul. Dworcowa od nr 149 do Orlej, ul. 11 Listopada od nr 2014 do Orlej

17.08 od godz. 9:00 do 13:00

powiat warszawski zachodni Michałówek, 2÷8,1÷9,22A, Izabela, 23÷31

17.08 od godz. 9:00 do 13:00 Ożarów Mazowiecki, ul. Parkowa, ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Jana Zamoyskiego, ul. 1-go Maja, ul. Mazowiecka, ul. Pallotyńska 14

18.08 od godz. 9:00 do 13:00 Truskaw, ul. Dzika 10

18.08 od godz. 10:30 do 14:30

Koczargi Stare, ul. Jodłowa 12h

19.08 od godz. 7:00 do 8:00 Kręczki, ul. Tatarak, ul. Niezapominajki

19.08 od godz. 10:00 do 13:00 Kręczki, ul. Platanowa

19.08 od godz. 13:00 do 16:00 Koczargi Stare, ul. Jodłowa 12h

19.08 od godz. 14:00 do 15:00 powiat nowodworski Lubomin, numery od 5 do 33 oraz działki 68, 96, 193, 198, 237, 524, Wólka Czarnińska, od 46 do 54, 58a, 62, oraz działki 252, 254, 259, 301, 304, 494, Szymankowszczyzna, działka 41

19.08 od godz. 9:00 do 13:00 powiat pruszkowski Otrębusy, ul. Pszczelińska od ul Warszawskiej do ul Na Skraju, ul. Łąkowa, ul. Klonowiec

12.08 od godz. 9:00 do 13:00 Pruszków, ul. Sadowa, ul. Feliksa Kaczanowskiego, ul. Gościnna od 1 i 2 do 11, 10, ul. Lotników, ul. Potrzebna, ul. Błękitna 45 i 47, ul. Zamiejska 0d 1 do 11 + działki, ul. Spacerowa od 26 do Sadowej, ul. Wołodyjowskiego od Sadowej do Pęcickiej, ul. Dolna do Zamiennej, ul. Zamienna, ul. Raszyńska, ul. Lazurowa od Dolnej do Zielonej, Zielona, ul. Stefana Czarnieckiego, ul. Zamiejska

16.08 od godz. 9:00 do 12:00

Michałowice, ul. Szkolna 15, szkoła

16.08 od godz. 9:00 do 13:00 Pruszków, ul. Żbikowska od numeru 2 do numeru 32, ul. Przy Potoku, ul. Willowa, ul. 3 Maja 138, 140, 142, 144,144A, 169, 171 Stacja kontroli Pojazdów, 173, 175, 177,179,181, 183, ul. Ciepła, ul. Domaniewska 5,8

17.08 od godz. 8:00 do 10:00

Pruszków, ul. Żbikowska od numeru 2 do numeru 32, ul. Przy Potoku, ul. Willowa, ul. 3 Maja 138, 140, 142, 144,144A, 169, 171 Stacja kontroli Pojazdów, 173, 175, 177,179,181, 183, ul. Ciepła, ul. Domaniewska 5,8

17.08 od godz. 17:00 do 19:00 powiat legionowski Chotomów, ul. Porannej Rosy 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

12.08 od godz. 9:00 do 13:00 Wólka Radzymińska, ul. Wirażowa 25A

13.08 od godz. 8:00 do 12:00

Kąty Węgierskie, ul. Olchowa, ul. Kościelna 5, 5A-G, ul. Akacjowa 1, 3, 3A, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16

17.08 od godz. 8:00 do 12:00 Chotomów, ul. Ogrodowa 44, 44A, 46, 46A;

18.08 od godz. 10:00 do 14:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty Pozostałe wyłączenia prądu Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

